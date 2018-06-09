Що робитиме Янукович з Києвом?

У Києва з’явився фактично новий господар – Олександр Попов. Його робота розпочалася з кадрових чисток - ряди команди Черновецького суттєво поріділи. Мер "здав" навіть Дениса Басса, свого вірного соратника ще з часів "Правекс-банку".

Яким буде Київ за Януковича? Чи підуть регіонали на розмежування повноважень київського мера і голови адміністрації? Чим завершаться кримінальні справи за участі столичних чиновників: компроматами в шухлядках чи арештами? З цими питаннями ми звернулися до експертів.

Іван Салій, голова Київської міської держадміністрації (1992-1993рр.)

У ДЕКОГО ЗІ СТОЛИЧНИХ ЧИНОВНИКІВ НЕ ТЕ ЩО ЗОШИТИ НЕ ВИСОХЛИ, У ДЕЯКИХ НАВІТЬ ПАМПЕРСИ НЕ БУЛИ СУХИМИ

Коли я керував містом, я підбирав команду, яка знає більше за мене. Вони мене слухали, але кожен в своїй галузі тямив більше, ніж я. Ще була утворена муніципальна асамблея, яка увібрала все геніальне, що було у Києві: вчені, академіки, керівники підприємств. Це була рада, від якої я отримував інтелектуальну підтримку. А команда Черновецького підбирала людей, щоб було комфортно працювати, щоб менше знав, тільки слухався і мовчки виконував. Басс любив підбирати 19-річних чи 22-річних, у яких не те що зошити не висохли, у деяких навіть памперси не були сухими. І їх беруть на державну службу. Але вони слухаються. А тепер ходять по прокуратурах. В управленні інформатики за два роки 4 чи 5 керівників змінилося і до кожного є претензії у прокуратурі чи міліції.

Місто Київ сьогодні втратило столичну місію в столиці. Донецьк назвав себе діловою столицею. Я був там нещодавно і можу підтвердити, що це правда, як мені не прикро. А місто на чолі з Аделаджею – хіба це приклад для України?

Те, що ми зараз спостерігаємо по Києву – це напівзаходи. Хоч у Попова за плечима і міністерство, і Комсомольськ – це все таки для Києва теж не зовсім масштабно. Якщо буде формуватися команда не з киян, то киянам буде некомфортно, соромно і рано чи пізно вони скажуть своє протестне слово. Попов мені подобається. Але перші його кроки такі-собі. Він заявив, що він буде займатися економікою, а Черновецький – тільки політикою. Я його спитав: а тарифи – це політичне питання чи економічне? Він відповідає: “Економічне”. Я кажу: “Ну тоді розберись”.

Тарифи давно треба привести у відповідність. І МВФ цього вимагає. Але треба говорити людям правду і робити ці підвищення вчасно. А у нас вибори заважають владі приймати будь-які адекватні рішення. По-перше, не може бути диференційований тариф на кожний будинок. Це дурниця, форма здирництва, сортування людей. Бабусі ж на лавочках між собою спілкуються і з’ясовують, хто на три копійки більше платить і чому це так. По-друге, у нас ці прибудинкові території ніхто не прибирає, за великим рахунком, у нас нема для цього ні культури, ні механізмів. І вводити великі тарифи на прибирання ( а для “хрущовок” вони більші, ніж для хмарочосів) – це абсолютно неправильно. У цих тарифах багато начудили, тому їх і не сприймають.

Місцеві вибори треба провести і не морочити людям голову. Попов сказав, що домовився з Черновецьким. А його правильно спитав Пилипишин: а з ким ти домовився, яка в тебе більшість у Київраді, на що ти будеш опиратися? Якщо на те, що є (команду Черновецького – Авт.), то воно ж зупинило життя в Києві, їхня жадібність і бездіяльність, рейдерські замашки. Вони ж думали, що так буде завжди.

Малюють вони зараз генеральний план Києва, ніби у космосі. Я їм сказав: у вас немає головного планшета – де чия земля. Ви можете вимальовувати станції метро і автостанції, шляхопроводи і висотки, але ви вже цю землю незграбно, безсистемно пороздавали. А тепер спробуй її викупити. А викупляти ж треба з міського бюджету і набагато дорожче. Бо віддали її безплатно або за копійки, або за хабарі. Попов сказав, що йому треба людина, яка поверне незаконно роздану землю у власність Києва. Але я не думаю, що у регіонів є такі люди, які будуть для Києва щось повертати. Треба бути щирим киянином, щоб її повернути, наприклад, таким як я (сміється) або Олександр Олександрович Омельченко.

Від того, що когось кудись “засадять” користі не буде. Краще, щоб щось повернули.

Олександр Сергієнко, директор “Інституту міста”

ПЕРЕД ПОПОВИМ РАНО ЧИ ПІЗНО СТАНЕ ДИЛЕМА – ЧИ ВИРІШУВАТИ ПИТАННЯ КИЄВА, ЧИ ЗАДОВОЛЬНЯТИ АПЕТИТИ КОМАНДИ ПР

Призначення Попова абсолютно логічне з точки зору Януковича. Черновецький не є людиною Януковича і спиратися на нього він не може.

Проведення зараз виборів мера, чи то будуть об’єднані посади мера і голови КМДА чи роз’єднані, в будь-якому випадку вони не вигідні Партії регіонів і Януковичу, тому що рейтинг ПР в Києві мізерний, в Київраді вони не отримають більшості. Очевидно, є домовленість, що Черновецький буде лояльним до нової влади, а Попов буде спиратися на більшість Черновецького в Київраді. Такий своєрідний ґешефт: Черновецького не чіпаємо, але він забезпечує підтримку Попову.

Попов буде намагатися в дусі його роботи в Комсомольську поліпшити справи в Києві. Але тут він буде логічно входити в конфлікт з бізнесовими апетитами команди ПР. Зрозуміло, що тут є земля, нерухомість, проходять величезні бюджетні потоки, і від усього цього можна відкусити чималий шмат. Перед Поповим рано чи пізно стане дилема – чи вирішувати питання Києва, чи задовольняти апетити команди ПР.

Чекати, що Попов буде діяти всупереч партійній логіці і дисципліні – не варто.

Зараз у влади спрацює логіка політичної доцільності. Буде доцільно показово посадити кількох чиновників, довести яка нова влада справедлива, – посадять. Не буде доцільно, домовиться з ними команда Черновецького, відстібнуть їм якісь блага, землю чи гроші, значить, не посадять нікого. Питання посадки чи непосадки Басса – це питання торгу, який зараз відбувається чи відбувся між Черновецьким і командою регіоналів.

Зараз, коли ПР пішла на союз з Черновецьким, вона, по суті, прикрила собою його і взяла на себе всю відповідальність за його попередню діяльність, за весь грабунок і дерибан, який мав місце у Києві. Кияни чекали, що нова влада наведе порядок у Києві, будуть переглянуті всі земельні і майнові справи, всі бюджетні потоки і їм буде дана належна оцінка. Якщо цього не буде зроблено, значить ПР і Президент Янукович стають співучасниками всього того, що наробив Черновецький у попередні роки.

Дмитро Андрієвський, депутат Київради (блок Кличка), голова Української селянської демократичної партії

ДЛЯ ВЛАДИ ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ – ЦЕ ГРАВЕЦЬ, ЯКИЙ ВІДІГРАВ СВОЮ ГРУ, ТОМУ ВЕСЬ НЕГАТИВ БУДУТЬ СКИДАТИ НА НЬОГО

Попов – це людина, яка налаштована працювати у місті системно, він не буде співпрацювати з командою Черновецького, а повністю її замінить. Ця людина розуміється на самоврядуванні, на житлово-комунальному господарстві, – а це основні питання в місті Києві.

Черновецький буде виконувати все, що йому будуть казати, і його вплив буде обмежений ритуальними питаннями.

Торги між Януковичем і Черновецьким зараз лежать у площині, хто залишиться на волі, а хто все ж таки буде відповідати. Я впевнений, що багато людей все таки уникнуть відповідальності, за рахунок цього Черновецький буде постійно втрачати повноваження, буде все виконувати, намагаючись, таким чином, хоч якось захистити своїх людей. Адже сьогодні дуже наближені до нього люди, члени родини, той же Чуб (Анатолій Чуб – депутат Київради від Блоку Леоніда Чернівецького. – Авт.) та інші знаходяться під тиском.

Окрім того, що Черновецький буде намагатися максимально захистити своє оточення від відповідальності, він буде брати на себе негативну складову, а позитивна буде залишатися у представника Президента. Наприклад, на відкриття школи чи стадіону буде приїжджати Попов, а підвищення комунальних тарифів буде “освячувати” Черновецький.

Влада не бачить Черновецького партнером, для них це гравець, який відіграв свою гру, тому весь негатив будуть скидати на нього.

Якщо б на сьогодні регіонали мали свою людину, яку вони б могли повести на вибори мера, якщо б вони були впевнені, що їм вдасться сформувати більшість у Київраді, то ми б вже побачили 31 жовтня вибори у Київраду і мера. Оскільки таких людей і такої впевненості немає, то ці вибори, скоріше за все, будуть проводитися з посиланням на відповідне роз’яснення КС вже в березні 2012 року.

Якщо влада буде бачити, що підготує людину, яка зможе перемогти на виборах, то повноваження мера і голови КМДА не розділятимуть. А якщо вони підуть шляхом адміністрування всіх процесів і візьмуть під контроль ресурси міста Києва через адміністративну вертикаль, то можуть розділити повноваження, взагалі не займатися виборами мера, і більше повноважень зосередити якраз на посаді голови КМДА, який буде призначатися Президентом. Який зараз основний варіант – рано казати. Але поки питання йде про утримання посади мера і про підготовку людини на цю посаду. Більш конкретно вже можна буде казати восени, коли покаже себе Попов, коли місто буде підготовлене до опалювального сезону. Подивимось, що буде з комунальними тарифами і який буде рівень підтримки Президента в Києві, саме Президента, а не Партії регіонів.

Кирило Куликов, народний депутат від фракції НУ-НС, голова ТСК ВР з розслідування фактів зловживань київської влади

ПОПОВ – ЦЕ СПРОБА ПР ВІДІЙТИ ВІД СЛОВА “ДОНЕЦЬКИЙ”

Попов – достатньо інтелігента, ділова, професійна людина. Це спроба Партії регіонів відійти від слова “донецький”. Наскільки вона буде успішна, залежить від того, як буде себе поводити ПР. Тому що всі посібники Черновецького на сьогодні або перебувають у ПР або перебігають туди. На словах і попередній уряд активно боровся з Черновецьким. А де-факто нічого не відбувалося.

Я сподіваюся, що усіх заступників Черновецького звільнять. Тому що по-іншому працювати не вдасться. Слово "корупція" в Києві має назву Черновецький. Все зло починалося з нього.

Президент повинен знімати Черновецького, відсторонювати, є достатньо багато матеріалів для того, щоб ним займався або кримінальний суд, або медкомісія.

Яку б дату місцевих виборів не призначили цього року, у Києві теж законно їх проводити.

На сьогодні ПР прекрасно розуміє, що у них незначні шанси у Києві, тому вони зараз взагалі на вибори не погоджуються і збираються зробити кадрову революцію. Може, це і правильно. Нічого гіршого, ніж нинішня злодійська влада (команда Черновецького – Авт.), немає.

Опитувала Анна Ященко