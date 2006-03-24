Ківалов торгує дипломами у Болгарії

Генеральна прокуратура Болгарії розслідує факти незаконної видачі дипломів Одеською національною юридичною академією, ректором якої є Сергій КІВАЛОВ. Про це УНІАН повідомив заступник керівника БЮТ Микола ТОМЕНКО, з посиланням на оприлюднену у ряді болгарських ЗМІ інформацію.

Коментуючи інформацію про передачу Міністерством освіти Болгарії до Генпрокуратури цієї країни матеріалів щодо незаконної діяльності на території Болгарії ряду вищих навчальних закладів, серед яких, зокрема, Одеська національна юридична академія, М.ТОМЕНКО зауважив, що бездіяльність українського правосуддя "сприяла" тому, що С.КІВАЛОВ як керівник юридичної академії поширив свою діяльність на інші країни, зокрема, Болгарію.

За інформацією болгарських ЗМІ, зокрема, видань «Труд», «Стандарт», «Монітор», інформагентств «Фокус», «News.bg», академія С.КІВАЛОВА видає болгарським студентам дипломи магістра права лише після кількох місяців навчання (50-60 лекційних днів). Вартість такого «навчання», за інформацією болгарської преси, порівняно невелика: всього 400 євро. В результаті, болгарські студенти отримують кваліфікацію магістра права та український диплом державного зразка, хоча саме навчання відбувається у формі лекцій та семінарів на території Болгарії. Тим часом, ані Одеська національна юридична академія, ані ряд інших структур, якими зацікавилися болгарські урядовці та правоохоронці, ліцензії на освітню діяльність на території цієї країни не мають. У списку цих структур опинилися також академії з такими «екзотичними» назвами, як Світова міжнародна і найвеличніша академія «Платон» чи Світова академія талантів Сан-Маріно-Карлово.

За інформацією М.ТОМЕНКА, і МЗС України, і правоохоронні структури нашої держави отримували офіційну інформацію щодо фактів видачі дипломів Одеської національної юридичної академії громадянам Болгарії. «Тому відповідним державним органам варто було б з’ясувати, чи законно видаються на території іншої країни дипломи українського вузу державного зразка, а також, чи виконуються при цьому академічні вимоги Міністерства освіти України», - зауважив М.ТОМЕНКО.

Він наголосив, що українська влада "і раніше виявляла дивовижну лояльність щодо справ С.КІВАЛОВА, незважаючи на те, що його постать пов’язують із організацією фальсифікацій на минулих виборах Президента України". Заступник керівника БЮТ також припустив, що раніше С.КІВАЛОВ міг перебувати «під захистом» екс-секретаря РНБОУ Петра ПОРОШЕНКА, який, за його сприяння, у 2002 році захистив у Одеській юридичній академії кандидатську дисертацію.

Тому, на думку М.ТОМЕНКА, історія з таємничими дипломами, які видає Одеська юридична академія на території Болгарії, є ще одним підтвердженням безпринципності нинішньої влади.

Як повідомив УНІАН заступник ректора по міжнародним зв’язкам Одеської національної юридичної академії В’ячеслав ТУЛЯКОВ, академія дійсно проводить навчання болгарських студентів у своєму Центрі дистанційного навчання, що знаходиться у Софії. За його словами, навчання триває 6 років і відповідає всім академічним вимогам Міністерства освіти України.

В.ТУЛЯКОВ також підтвердив, що правоохоронні органи Болгарії зараз здійснюють перевірки всіх іноземних філіалів навчальних закладів на своїй території через вступ Болгарії до ЄС у 2007 році.

В.ТУЛЯКОВ зазначив, що, аби зняти претензії з боку болгарських офіційних установ, зараз академія подає документи на перереєстрацію свого Центру дистанційного навчання у Софії до Міносвіти України.