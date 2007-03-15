Катеринчук вважає, що влада Харкова йде на кримінальний злочин

Народний депутат України Микола КАТЕРИНЧУК вважає, що спроби влади Харкова заборонити зустріч народних депутатів з виборцями носять ознаки кримінального злочину.

Про це сказав М.КАТЕРИНЧУК в кореспонденту УНІАН, коментуючи сьогоднішні події на майдані Свободи у Харкові, де народним депутатам - організаторам зустрічі з виборцями, запланованої на 16 березня, представники міської влади кілька годин поспіль не дають можливості встановити сцену та інше обладнання.

«Немає закону, який би обмежував право народних депутатів на організацію мирних зібрань з виборцями, тому дії влади Харкова я вважаю неконституційними, провокаційними, хуліганськими, тобто такими, що можна кваліфікувати як «кримінальний злочин», - сказав М.КАТЕРИНЧУК.

За його словами, на даний час «ніякої заборони немає, і ми будемо далі встановлювати сцену».

На запитання, як він чинитиме у разі, якщо Дзержинський райсуд сьогодні заборонить проведення зустрічі з виборцями у Харкові, М.КАТЕРИНЧУК відповів: «КАТЕРИНЧУК виконає рішення суду». Але в той же час сказав він: «це не означає, що інші народні депутати відмовляться від свого наміру зустрітися з виборцями».

Народний депутат зазначив при цьому, що «питання не в забороні КАТЕРИНЧУКУ проводити мирні зібрання, а в системі, яка дозволяє представникам влади безкарно і цинічно порушувати закони і Конституцію».