Кримінальній справі проти Макаренка присвоїли гриф «Таємно»

Кримінальній справі, порушеній за фактом нанесення державі збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України” і в рамках розслідування якої було заарештовано екс-голову Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, присвоєно гриф «Секретно».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Верховної Ради заявив перший заступник генерального прокурора України Віктор ПШОНКА.

Він заявив, що справи за фактом нанесення збитків державі у зв’язку з рішенням Стокгольмського суду та проти А.МАКАРЕНКА об’єднали в одну.

В.ПШОНКА повідомив народним депутатам про мотиви та обставини затримання А.МАКАРЕНКА, які вже були оприлюднені в засобах масової інформації.

При цьому він заявив, що існують дані досудового слідства, які, згідно з законодавством, не підлягають розголошенню.

В.ПШОНКА наголосив, що вся інформація, оприлюднена ним у ВР, є вичерпною.

«Але у кримінальній справі є матеріали з грифом «Таємно», і кримінальній справі присвоєно гриф «Таємно», - сказав перший заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості.

СБУ викликала А.МАКАРЕНКА 23 червня як свідка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення газу, що належав компанії "РосУкрЕнерго", і який згідно з угодою з російським ВАТ "Газпром" було продано НАК "Нафтогаз України".

Після допиту А.МАКАРЕНКУ пред`явили постанову про затримання.

Печерський районний суд Києва 25 червня виніс постанову про обрання щодо А.МАКАРЕНКА запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.