Янукович звелів Льовочкіну негайно знайти Табачника

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ викликав на засідання Громадської гуманітарної ради міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, щоб той пояснив причини ненадання ректорам вишів відповідей на їхні запити.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході засідання ради проректор університету "Україна" Валерій БЕБИК поскаржився Президентові, що два місяці тому направив міністру освіти запит щодо відновлення в університетах викладання таких дисциплін як соціологія та політологія, викладання яких відмінив попередній міністр освіти Іван ВАКАРЧУК.

Президент доручив главі Адміністрації Президента Сергію ЛЬОВОЧКІНУ негайно знайти Д.ТАБАЧНИКА і запросити його на засідання ради. Через деякий час С.ЛЬОВОЧКІН повернувся разом з Д.ТАБАЧНИКОМ.

Також В.ЯНУКОВИЧ зробив зауваження заступнику глави Адміністрації Президента Ганні ГЕРМАН, яка не простежила за тим, що це звернення проректора, яке також було направлено в Адміністрацію Президента, залишилось без відповіді.

Д.ТАБАЧНИК, який з’явився на засідання через 30-40 хвилин після виклику, пояснив, що не давав відповіді проректору університету "Україна", оскільки на сьогодні у Міносвіти триває робота щодо комплексного вирішення питання розподілу годин викладання обов’язкових предметів в непрофільних вищих навчальних закладах. Д.ТАБАЧНИК пообіцяв, що найближчим часом, одразу після завершення цієї роботи, надасть відповідь.