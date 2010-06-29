Верховна Рада збільшила до 7 років строк повноважень омбудсмана

Верховна Рада України збільшила з 5 до 7 років строк повноважень омбудсмана.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону "Про внесення змін до Закону України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” щодо строку перебування на посаді проголосували 248 народних депутатів з 416 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що Уповноважений призначається строком на сім років, який починається з дня складення ним присяги на сесії Верховної Ради України.

Закон набуває чинності з дня його опублікування. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, призначений на посаду до набрання чинності цим законом, продовжує здійснювати повноваження згідно з чинним законодавством до закінчення строку, на який його було призначено.