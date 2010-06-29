Чиновники відмовились виступати через плакат про пенсію Януковича

Чиновники Львівської облдержадміністрації відмовились виступати на сесії обласної ради через плакат на трибуні з підрахунком днів до пенсії Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні під час сесії облради цей плакат вивісив на трибуні депутат від БЮТ Ростислав НОВОЖЕНЕЦЬ.

Голова Львівської облдержадміністрації Василь ГОРБАЛЬ заявив, що працівники ОДА не будуть виступати з трибуни, якщо цей плакат не знімуть.

Пізніше, у перерві засідання, В.ГОРБАЛЬ власноруч зняв плакат, повідомили у прес-службі ОДА. Як зазначається у повідомленні прес-служби, «депутати влаштували виставу замість того, аби вирішувати проблему регіону – саме так прокоментувала сьогоднішні події у сесійній залі Львівської обласної ради депутат облради Емілія ПІДЛЯШЕЦЬКА».

«Сьогодні на сесії обласної ради повинні були розглядати важливі питання соціально-економічного розвитку. Йдеться про розподіл коштів бюджету розвитку. Тут питання і розбудови доріг, і медичного забезпечення. У порядку денному є також питання, які стосуються програми енергозбереження. Питання обласної адміністрації стосуються звіту і пропозицій по Програмі соціально-економічного розвитку Львівщини – це 3-тє і 4-те питання, а по факту вони розглядаються через три години після початку сесії. У нас засідання на вагу золота, вони не так часто відбуваються, а депутати займають час політичними виставами», - заявила журналістам Е.ПІДЛЯШЕЦЬКА.