В СБУ пояснили, чому справі Макаренка присвоєно гриф "Секретно"

Екс-голові Державної митної служби Анатолію МАКАРЕНКУ обвинувачення ще не пред’явлено і він залишається у статусі підозрюваного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на засіданні Верховної Ради заступник голови СБУ Володимир ПОРОДЬКО.

Відповідаючи на запитання народних депутатів, чому кримінальна справа за фактом нанесення державі збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”, у рамках якої було заарештовано А.МАКАРЕНКА, має гриф «Секретно», В.ПОРОДЬКО сказав, що у випадку, коли хоч один з матеріалів справи має такий гриф, тоді уся справа також одержує цей гриф. Водночас він наголосив, що справа отримала гриф «Секретно» не через питання газу, а це питання стосується сфери економіки.

Він додав, що гриф було надано документам не експертами СБУ, а експертами відповідних міністерств, оскільки у справі є питання, які стосуються «наших угод, наших запасів».

При цьому В.ПОРОДЬКО підкреслив, що не може назвати документи, які містять підстави для порушення кримінальної справи, бо таким чином він би порушив таємницю досудового слідства.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня голова СБУ Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ заявив, що Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом нанесення державі Україна збитків у зв`язку з рішенням Стокгольмського арбітражу за позовом компанії “РосУкрЕнерго” до НАК “Нафтогаз України”.

23 червня Головне слідче управління СБУ порушило проти екс-голови Державної митної служби А.МАКАРЕНКА кримінальну справу за фактом службової недбалості.

СБУ викликала А.МАКАРЕНКА 23 червня як свідка у кримінальній справі про незаконне митне оформлення газу, що належав компанії "РосУкрЕнерго", і який згідно з угодою з російським ВАТ "Газпром" було продано НАК "Нафтогаз України".

Після допиту А.МАКАРЕНКУ пред`явили постанову про затримання.

Печерський районний суд Києва 25 червня виніс постанову про обрання щодо А.МАКАРЕНКА запобіжного заходу у вигляді арешту терміном на два місяці.