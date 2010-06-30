Янукович увів до РНБО голову Служби зовнішньої розвідки
08:19, 30 червня 2010Політика
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Президент підписав указ
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про уведення до складу Ради національної безпеки і оборони України голови Служби зовнішньої розвідки України Григорія ІЛЛЯШОВА.
Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, указ від 29 червня підписано відповідно до частини четвертої статті 107 Конституції України та на часткову зміну Указу Президента України від 6 квітня 2010 року № 506 «Про склад Ради національної безпеки і оборони України».
Як повідомляв УНІАН, 18 червня Президент своїм указом призначив Г.ІЛЛЯШОВА головою Служби зовнішньої розвідки України. Іншим указом глава держави звільнив Миколу МАЛОМУЖА з посади голови СЗРУ.
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