Тимошенко бачить, що Янукович у ситуації з Ланге «банально злякався»

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що інцидент з керівником українського представництва Фонду Конрада Аденауера Ніко ЛАНГЕ, якого було затримано в аеропорту "Бориспіль" як нев`їздного, негативно позначиться на іміджі України в очах світової спільноти.

"Я думаю, що дуже погано це вплине передусім на імідж країни. На таких прикладах світова спільнота формує своє враження про нову владу в Україні, про її критерії, про її базові цінності", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО в інтерв’ю Deutsche Welle.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, вона запевнила, що її політична сила підніматиме це питання у міжпартійній співпраці з Європейською народною партією.

"Ми одразу, як тільки відбулися ці події, почали реагувати. В нашій партії є люди, які підтримують тісні контакти з Європейською народною партією. Зокрема, Григорій НЕМИРЯ одразу зв’язався з ЄНП, і ми обговорювали, як можна допомогти в цій ситуації, щоб припинити інцидент, щоб Ніко ЛАНГЕ зміг нормально працювати в Україні", - пояснила вона.

Коментуючи відсутність реакції офіційної влади в Україні на інцидент з Н.ЛАНГЕ, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила: "Думаю, це свідчить виключно про їхню причетність до інциденту. Все говорить на користь того, що це була спланована акція, що йдеться про абсолютно недемократичну відповідь, зокрема, на критичні зауваження на адресу цієї влади. І це свідчить також про те, що коли вони побачили реакцію, то банально злякалися й навіть не коментують події".

"Таких страшних випадків, за які соромно дивитися в очі і дипломатичному корпусу, і представникам Німеччини, я думаю, в інших країнах майже не буває. Мені здається, що українська влада в цьому унікальна. Я хочу просто, щоб всі, хто слідкує за цими подіями, знали, що не вся Україна така. Йдеться лише про кількох осіб нової влади – ЯНУКОВИЧА й ХОРОШКОВСЬКОГО", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Я думаю, що в Україні, як у справді європейській країні, не має бути таких випадків. Я хочу від імені всієї країни, попри те, що не причетна до всіх цих подій, вибачитися перед паном ЛАНГЕ за те, що влада так принизила Україну", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.