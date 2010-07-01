МП «відмазує» Кирила: перейменувати вулицю Мазепи хоче РПЦ, а не патріарх

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ не звертався до українських властей з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську. Цю інформацію підтвердив голова Синодного інформаційного відділу Московського патріархату Володимир ЛЕГОЙДА у коментарі УНІАН-релігії.

Зокрема, В.ЛЕГОЙДА відзначив, що йому не відомо про жодне офіційне звернення Патріарха до київських властей.

«Останнім часом в українських ЗМІ активно обговорюється тема про нібито офіційне звернення Святійшого Патріарха КИРИЛА, яке мало місце, до українських властей з приводу перейменування вул. Івана Мазепи на Лаврську. Такого звернення, тим паче письмового, не було», - сказав В.ЛЕГОЙДА.

Водночас глава інформаційного відділу повідомив, що Російська православна церква «завжди розділяла ідею про те, що вулиця, що веде до Лаври, має носити назву Лаврської». За його словами, ця ініціатива Української православної церкви не раз озвучувалася і в пресі.

Зокрема, В.ЛЕГОЙДА згадав нещодавній коментар глави Синодного інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, протоієрея Георгія КОВАЛЕНКА.

«Тому ажіотаж, який виник останнім часом в деяких ЗМІ, викликає у мене здивування. Нічого нового у даній темі немає. А спроби надати питанню політичного забарвлення викликають жаль і спотворюють реальну ситуацію», - підсумував представник РПЦ.

Як передавав УНІАН, на початку червня Київська міська держадміністрація одержала від однієї з православних церков листа з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську. Прес-служба КМДА повідомила, що у зверненні йдеться про повернення зазначеній вулиці історичної назви, яку вулиця мала до перейменування на вулицю Січневого повстання, а потім на Івана Мазепи. Питання перейменування мало бути винесене на найближче засідання Київради.

Інформація про те, що глава Російської православної церкви Патріарх КИРИЛ просить київських урядовців перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську, прозвучала на засіданні Київради з питань і туризму із слів заступника глави КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО.

У свою чергу, Українська народна партія виступила проти перейменування вулиці І.Мазепи «на догоду Москві», «оскільки це може принизити гідність українців».

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