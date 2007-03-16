Місце зустрічі Народної самооборони з виборцями змінити можна

Мітинг організації "Народна самооборона" у Харкові таки відбудеться, передає "5 канал". Але в іншому форматі та в іншому місці, ніж було проанонсовано.

Як передає кореспондент 5 каналу, це буде не мітинг організації "Народна Самооборона", і навіть не зустріч депутата Миколи Катеринчука із виборцями. Це буде зустріч з виборцями народного депутата Давида Жванії. І зустріч відбудеться не на Площі Свободи, а на площі Рози Люксембург. Відтак, наслідком бурхливих та емоційних подій четверга стало перенесення місця акції з однієї харківської площі на іншу. Про це стало відомо після погоджувальної ради, яка відбулася пізно вночі. Представники "Народної Самооборони" до останнього наполягали на тому, щоб мітинг за участі Давида Жванії, Юрія Луценка, Миколи Катеринчука та інших політиків відбувся на Площі Свободи, як і було проанонсовано в рекламі. Потім вони запропонували, щоб відбулася піша хода від Площі Свободи до пл.Рози Люксембург. Однак проти цього категорично заперечували представники міської влади Харкова, стверджуючи, що не зможуть забезпечити спокій харків`ян. Відтак зійшлися на тому, що о 17 годині на пл.Рози Люксембург відбудеться концерт та зустріч з політиками, а пішої ходи також не буде.

Нагадаємо, пізно увечері у четвер група харків’ян заблокувала на майдані Свободи вантажний автомобіль, яким вивозили частину обладнання, призначеного для монтування сцени. Нардепи "Нашої України" Давид Жванія та Микола Катеринчук, а разом з ними і губернатор Харківщини Арсен Аваков переконував судових виконавців, а також народних депутатів від Партії регіонів та співробітників міліції у незаконності вивезення обладнання.