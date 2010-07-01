Голови комітетів ВР від опозиції надали послам доказ цензури в Україні

Голови комітетів Верховної Ради від опозиції закликали дипломатів іноземних держав звернути увагу на прояви цензури, встановлені владою у засобах масової інформації.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою БЮТ листі до керівників дипломатичних місій, акредитованих в Україні. Листа підписали екс-віце-прем’єр-міністр України у справах європейської інтеграції Григорій НЕМИРЯ, голова Комітету Верховної з питань європейської інтеграції Борис ТАРАСЮК, голова Комітету ВР у закордонних справах Олег БІЛОРУС, голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Віктор ШВЕЦЬ і голова Комітету ВР з питань правової політики Сергій МІЩЕНКО.

“30 червня ми мали зустріч з вами у стінах Верховної Ради України і передали вам звернення до керівництва Європейського Союзу і країн Європи. У цьому зверненні йшлося про прояви авторитаризму та масштабної корупції з боку нової української влади, зокрема, про найбільш кричущий останній приклад - оборудку з поверненням непрозорої компанії «РосУкрЕнерго» та незаконним відшкодуванням цій компанії 12 млрд. кубометрів газу”, - нагадується у листі.

Також опозиціонери зазначають, що, “перебуваючи безпосередньо на зустрічі, ви помітили кількість присутніх представників української та закордонної преси, що безумовно свідчить про інтерес до події. Кожному журналісту і політику зрозуміло, що зустріч голів 4 парламентських комітетів з керівниками дипломатичних місій є непересічною подією; зустрічі подібного роду в країнах зрілої демократії висвітлюються в випусках новин”.

При цьому керівники комітетів звернули увагу дипломатів, що жоден центральний український телеканал не висвітлив їхню зустріч. “На жаль, ЖОДЕН центральний телеканал України не сказав про подію АНІ слова. Змушені констатувати, що це і є ще один безпосередній прояв цензури, яка запроваджена новою владою у засобах масової інформації”, - сказано у листі.

Керівники сподіваються, що у ЄС докладуть зусиль, щоб в Україні збереглась свобода слова. “Ми вважали і вважаємо, що свобода слова є найціннішим надбанням в Україні за останні роки. Ми віримо, що Європа змогла переконатися в цьому, і тепер разом з українськими опозиційними силами і громадянським суспільством докладе всіх зусиль, щоб це надбання не було втрачене”.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня голови парламентських комітетів від опозиції на зустрічі з послами демократичних країн закликали міжнародну спільноту звернути увагу на відродження авторитарної системи управління та корупції в Україні.

Звернення було адресовано головам держав і урядів країн – членів ЄС, президенту Ради ЄС, президенту Європейської комісії, президенту Європейського парламенту, генеральному секретарю Ради Європи, президенту Парламентської асамблеї Ради Європи, голові моніторингового комітету ПАРЄ.