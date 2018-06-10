Рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо повернення RUE 11 млрд. кубометрів газу (текст)

«У будь-якій країні після оприлюднення таких документів і цих фактів це призвело б як мінімум до самовідставки уряду й Президента, а там, де є більше совісті і більше честі, можливо, посадовці, які були до цього причетні в інших країнах взагалі наклали б на себе руки від ганьби, пов’язаної з такими обставинами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, демонструючи рішення Стокгольмського арбітражного суду щодо повернення компанії «РосУкрЕнерго» 11 млрд. кубометрів газу.

Текст рішення опублікувало видання "Дзеркало тижня".