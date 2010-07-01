У парламенті залишилося чотири журналісти і 40 депутатів

У Верховній Раді України триває розгляд у другому читанні законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 21:15 ВР розглянула 146 поправок із 423, поданих до законопроекту. У сесійній залі відсутні депутати фракції БЮТ і майже повністю – фракції НУ-НС.

Декілька депутатів від НУ-НС залишилися у сесійній залі, щоб наполягати на розгляді своїх поправок. Зокрема, це депутати Юрій КАРМАЗІН та Іван ЗАЄЦЬ.

В сесійній залі також перебувають не більше 40 депутатів від коаліції.

У ложі преси перебуває 4 журналісти від інформаційних агентств, які чекають на голосування.