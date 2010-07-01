У парламенті залишилося чотири журналісти і 40 депутатів
21:47, 01 липня 2010Політика
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... і нічого - розглядають поправки
У Верховній Раді України триває розгляд у другому читанні законопроекту про засади внутрішньої і зовнішньої політики.
Як передає кореспондент УНІАН, станом на 21:15 ВР розглянула 146 поправок із 423, поданих до законопроекту. У сесійній залі відсутні депутати фракції БЮТ і майже повністю – фракції НУ-НС.
Декілька депутатів від НУ-НС залишилися у сесійній залі, щоб наполягати на розгляді своїх поправок. Зокрема, це депутати Юрій КАРМАЗІН та Іван ЗАЄЦЬ.
В сесійній залі також перебувають не більше 40 депутатів від коаліції.
У ложі преси перебуває 4 журналісти від інформаційних агентств, які чекають на голосування.
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