Уряд пропонує звільнити міністра, призначеного за квотою Литвина

Кабінет Міністрів України пропонує парламенту звільнити Віктора БОЙКА з посади міністра охорони навколишнього природного середовища України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови, внесений урядом, зареєстрований сьогодні у Верховній Раді.

При цьому причини звільнення В.БОЙКА не вказані.

Разом з тим, Кабмін зареєстрував подання щодо призначення на посаду міністра охорони навколишнього природного середовища Миколи ЗЛОЧЕВСЬКОГО, народного депутата від Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, В.БОЙКО був призначений міністром за квотою фракції Блоку Литвин 11 березня 2010 року. У ВР 4-го скликання він був народним депутатом від Народної партії, яку очолює чинний спікер Володимир ЛИТВИН. Також у 2005 році він очолював Державний комітет України з державного матеріального резерву (Держкомрезерв).