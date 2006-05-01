У Львові близько 100 осіб взяли участь у мітингу КПУ

Сьогодні біля Монументу Слави у Львові з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих відбувся мітинг, організований обласним комітетом Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 100 прихильників КПУ тримали партійні прапори та традиційні першотравневі транспаранти.

У своєму виступі перед присутніми, перший секретар Львівського обкому КПУ Олександр КАЛИНЮК наголосив, що «антинародний режим є і буде до того часу, поки до влади не прийдуть ліві сили. Ми отримали низький результат на виборах, але це тільки тому що народ спить, заколисаний обіцянками нинішньої влади, проте рано чи пізно він прокинеться, і ми докладемо всіх зусиль, щоб влада в державі стала по-справжньому народною».

О.КАЛИНЮК закликав мешканців Львівщини активно долучитися до Всеукраїнської акції протесту лівих сил, яка стартувала, за його словами, вже сьогодні і найближчим часом в усіх регіонах України, і на Львівщині зокрема, розпочнуться масові пікетування, демонстрації і мітинги проти влади, яка «займається розподілом посад, а не виконанням тих програмних обіцянок, які давалися народові».

«На Львівщині влада, де губернатор Петро ОЛІЙНИК є представником «Нашої України», ще більше віддалилася від народу, узурпувавши всю владу в руках «нашоукраїнців», - так розцінив обрання головою Львівської обласної ради представника «Нашої України» Мирослава СЕНИКА у своєму виступі О.КАЛИНЮК.

У тексті «Звернення учасників мітингу з нагоди свята Першого травня у м. Львові», ухваленому присутніми, зокрема, наголошується на необхідності об’єднання лівих політичних сил в єдиний блок і повернення влади народові, щоб протистояти «грабіжникам кравчукам і кучмам, ющенкам і тимошенкам, порошенкам і морозам».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на мітингу у Києві лідер Компартії України Петро СИМОНЕНКО звернувся до народу із закликом приступити до формування нової лівої політичної сили “для протистояння олігархам у парламенті”.