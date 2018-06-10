Що (хто) стоїть за відставкою Семиноженка?

В уряді Миколи Азарова почалися перші звільнення. Першим міністром-вигнанцем став Віктор Бойко. Проте справжнісінькою несподіванкою стало звільнення віце-прем’єра з гуманітарних питань Володимира Семиноженка. Що чи хто може стояти за відставкою віце-прем’єра? Про це ми запитали в експертів.

Вадим Карасьов, політолог:

ВІН НЕ РЕАЛІЗУВАВ ПРОРОСІЙСЬКИЙ КУРС Гадаю, посаду віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань обійме заступник глави Адміністрації Президента Ганна Герман.

Призначення Герман на цю посаду означатиме її програш, оскільки відбудеться її віддалення від Віктора Януковича і від АП.

Також це буде означати, що вона буде відповідальною за гуманітарну політику в Україні та забезпечуватиме проросійський напрямок, і як тут співпрацюватимуть Герман і Табачник – це вже питання майбутньої інтриги.

Якщо цю посаду займе якась нейтральна фігура, то, очевидно, тут мова йтиме не про те, зробив щось Семиноженко чи не зробив у гуманітарній сфері. Призначення нейтральної фігури може свідчити, що звільнення Семиноженка було атакою на Азарова, тому що Семиноженко був сто відсотків відданою Азарову людиною.

Саме завдяки Азарову він втретє повернувся на посаду віце-прем’єра. Якщо пам’ятаєте, Семиноженко ніколи не був близьким до Партії регіонів, хоча він і був засновником цієї політичної сили.

Семиноженко вийшов із Партії регіонів на піку Помаранчевої революції і робив при цьому відповідні заяви.

Якщо це не пов’язано з інтригою в ідеологічному трикутнику Табачник-Герман-Семиноженко, у такому антагонічному трикутнику, то тоді відставка Семиноженка містить не гуманітарні ідеологічні причини, а деякі інші.

Семиноженко з’явився на посаді віце-прем’єра лише внаслідок інтриги, оскільки на цю посаду від початку претендував Табачник, а Герман зробила все, щоб цього не сталось. І тут з’явилася фігура Семиноженка як людини, яка наближена до Азарова, і більше підтримки в нього ні в кого не було.

Скоріш за все, внаслідок інтриги Семиноженко й пішов з посади.

Його звільнили не через проросійські заяви, а через те, що він якраз і не реалізовував цей проросійський курс.

Володимир Яворівський, народний депутат (БЮТ):

ТАК КИДАТИ В БОЛОТО СЕМИНОЖЕНКА – ЗАНАДТО ЖОРСТОКО

Однозначну відповідь навряд чи сьогодні хтось дасть. У мене таке враження, що й сам Семиножено не може відповісти на це питання відверто. Мені розповіли, що він був неймовірно здивований.

До останньої хвилини, доки не поставили на голосування постанову, ми думали, що це гра, яка навмисне розігрується. І раптом побачили, що вискакує шалена цифра. Тобто щось у ПР сталося.

Можу назвати лише певні версії, що думаю з цього приводу я. Якби йшлося про те, що Семиноженко має очолити Академію наук, то, очевидно, б сказали, мовляв, звільняємо в зв’язку з переходом на іншу роботу чи ще щось. Але так витерти об нього ноги, щоб він сам оторопів…

Друга можлива версія – Янукович зумисне попризначав деяких людей, аби потім їх прибрати й показати країні: ах, який страшний і рішучий. Але підставляти так Семиноженка занадто жорстоко. Можна було так зіграти з Сухим чи Бойком, якого сьогодні звільнили, але так кидати в болото Семиноженка...

А, можливо, просто не поділили якісь грошові потоки. За моєю інформацією, Семиноженко хотів монополізувати всю гуманітарну сферу і диригувати всіма фінансовими потоками. Очевидно, цим він перетнув дорогу комусь з Апарату Президента, хто хотів зробити це саме.

Тому, гадаю, хтось дуже впливовий попрацював з АП.

Але все точно стане відомо, коли буде відома кандидатура наступного віце-прем’єра.

Максим Луцький, народний депутат (ПР):

КРАЩОГО ЗА ДМИТРА ТАБАЧНИКА НА ЦЮ ПОСАДУ НЕМАЄ

Володимир Семиноженко погано виконував програму Віктора Януковича. Наприклад, давно обіцяли прибрати дублювання фільмів, а він до цього часу не зробив. Якщо на Кабміні йому раз-другий-третій зробили зауваження щодо цього самого дублювання і людина не розуміє прем’єр-міністра, що це таки треба зробити, то, звісно, потрібно міняти кадри. Значить, буде людина, яка краще виконуватиме доручення Президента.

Особисто я вважаю абсолютно недоцільним розділення міністерства на освіту й науку. А це те, що він хотів зробити.

Ну, кращого за Дмитра Табачника на цю посаду нема, але він дуже гарно працює як міністр. Як на мене, було б добре для Табачника поєднати дві посади. Але це залежить від самого Дмитра Володимировича і волі прем’єр-міністра.

Володимир Полохало, народний депутат (БЮТ):

НАСТУПНИМ МОЖЕ СТАТИ СЕРГІЙ ТІГІПКО

Я б сьогодні поєднав таки дві відставки – пана Семиноженка і пана Бойка. Ці відставки засвідчують певну кризу в урядовій команді, про відсутність єдності й піарної монолітності. Насправді такого не існує.

Це нівелює сказане, що кожен член уряду – справжній професіонал і таке інше.

Гадаю, цими відставками нічого не завершиться. Швидше за все, наступним кандидатом може стати Сергій Тігіпко. Він і так тримається там на волоску. Взагалі, Тігіпко в цій команді – фігура ситуативна.

Не треба забувати, що ПР продовжує робити ставки на донецьких. А Семиноженко – харків’янин, який, як і свого часу Кушнарьов, не вписався в цю команду, хоча був використаний ПР по повній програмі. Тобто загальна теорія така – на ключових посадах мають бути перевірені донецькі.

Ще один момент – усі урядовці намагаються контролювати фінансові потоки, які торкаються їхнього предмету відання. Зокрема, Семиноженко як досвідчений бюрократ звичайно, як свідчать деякі постанови Кабміну, урядового комітету, потягнув на себе цю ковдру дещо більше, ніж це дозволяється в ПР саме щодо фінансових потоків.

Заяви про те, що начебто Семиноженко не справився з дубляжем, – ширма. Насправді в ПР є кілька груп впливу і конфлікти між Банковою і урядовцями, наприклад, Герман-Табачник, але партія це добре вміє приховувати, хоча часом вони вилазять на поверхню.

Також не варто забувати, що Семиноженко є ще й людиною Кучми. І Янукович усім демонструє, що сьогодні людей попередніх президентів і близько не буде при владі, навіть Кучми. Гадаю, самому Кучмі варто про це задуматися.

Віктор Небоженко, політолог:

ЦЕ НЕ КОНФЛІКТ УСЕРЕДИНІ КОМАНДИ

Не думаю, що це якийсь розкол команди. Якщо першого міністра звільнили тому, що вони не підходять за стилістикою і способом управління Азарова, то Семиноженка, гадаю, звільнили для якоїсь іншої роботи. Швидше за все, він замінить Патона чи займеться перебудовою Академії наук.

Як на мене, наша нова влада нам спеціально нічого не говорить, чим вона займається. У неї є три секретні завдання: переформатування українських православних церков, перебудова Академії наук і злиття Нафтогазу з Газпромом. Гадаю, Семиноженка якраз і кинуть на перебудову НАН.

Тобто це не конфлікт усередині команди. Інша справа – хто піде замість Семиноженка. З одного боку, здавалось би, вислужився Табачник, але з другого боку, це буде дуже демонстративний крок. Це буде непросто образа націонал-демократії і української культури, а відкриті акти залякування.

Опитала Ксеня Лесів