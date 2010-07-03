Круглий стіл «Бойкот місцевих виборів: доцільність, можливості, наслідки»
У понеділок, 5 липня, о 13:00 у прес-центрі Інституту Горшеніна пройде «круглий стіл» на тему: «Бойкот місцевих виборів: доцільність, можливості, наслідки».Організатор «круглого столу» – Інститут Горшеніна.
У заході візьмуть участь:- Кость Бондаренко, заступник глави партії «Сильна Україна»;
- Тарас Стецьків, народний депутат України, заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона»;
- Андрій Шкіль, народний депутат України, член фракції БЮТ;
- зараз участь представників Партії регіонів і «Фронту змин» Арсенія Яценюка уточнюється.
Ведучий «круглого столу» – директор Інституту Горшеніна Володимир Фесенко.
Адреса прес-центру Інституту Горшеніна: Київ, вул. Чапаєва, 4, оф. 14. З питань проведення «круглого столу» звертайтеся за телефонами: 044-2304962, 044-2304963.
З питань проведення «круглого столу» звертайтеся за телефонами: 044-2304962, 044-2304963.