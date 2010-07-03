Круглий стіл «Бойкот місцевих виборів: доцільність, можливості, наслідки»

13:57, 03 липня 2010
Політика
1510 0

У понеділок, 5 липня, о 13:00 у прес-центрі Інституту Горшеніна пройде «круглий стіл» на тему: «Бойкот місцевих виборів: доцільність, можливості, наслідки».

Організатор «круглого столу» – Інститут Горшеніна.

У заході візьмуть участь:

- Кость Бондаренко, заступник глави партії «Сильна Україна»;

- Тарас Стецьків, народний депутат України, заступник голови фракції «Наша Україна – Народна самооборона»;

- Андрій Шкіль, народний депутат України, член фракції БЮТ;

- зараз участь представників Партії регіонів і «Фронту змин» Арсенія Яценюка уточнюється.

Ведучий «круглого столу» – директор Інституту Горшеніна Володимир Фесенко.

Адреса прес-центру Інституту Горшеніна: Київ, вул. Чапаєва, 4, оф. 14.

З питань проведення «круглого столу» звертайтеся за телефонами: 044-2304962, 044-2304963.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter