Ющенко запросив Януковича та Мороза не для світської розмови за чашкою чаю

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі 19 березня вимагатиме від прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА та голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА дотримання взятих зобов’язань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, так глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА пояснив привід для зустрічі, яка запланована на понеділок.

«Президент запрошує до себе прем’єр-міністра, голову Верховної Ради та опозицію не для світської розмови за чашкою чаю, він вимагатиме дотримання взятих зобов’язань», - сказав В.БАЛОГА.

Він зазначив, що 19 березня у приміщенні Секретаріату Президент В.ЮЩЕНКО збирає усі політичні сили, представлені у Верховній Раді. Мета - домогтися подолання парламентської кризи, що загрожує стабільності в державі. «Ера проведення «круглих столів», за якими політики давали порожні обіцянки, - скінчилася, час дотримуватися даного слова», - підкреслив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Президент, прем’єр і голова ВР проведи зустріч, на якій, зокрема, домовилися розглянути кандидатуру Володимира ОГРИЗКА на посаду міністра закордонних справ.

В.ЯНУКОВИЧ після цієї зустрічі запевнив, що він проводитиме спільну роботу з фракціями щодо кандидатури на посаду міністра закордонних справ, що внесена Президентом України. “Будемо шукати підтримку фракцій - будемо проводити відповідну роботу з депутатами для того, щоб отримати ці голоси у парламенті», - сказав прем’єр.

Водночас 15 березня ВР вирішила перенести на вівторок, 20 березня, голосування щодо призначення В.ОГРИЗКА.

Того ж дня В.ЯНУКОВИЧ висловив думку, що було б доцільніше, якби Президент вніс на розгляд до ВР нову кандидатуру на посаду міністра закордонних справ. Він вважає, що це дало б змогу уникнути політичної кризи.

У свою чергу Президент сьогодні, 16 березня, заявив, що наполягатиме на дотриманні домовленостей про призначення В.ОГРИЗКА.