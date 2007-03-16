Луценко притягне прокурорського чиновника до суду за поширення фальшивки

Екс-міністр внутрішніх справ України, лідер громадянського руху "Народна самооборона" Юрій ЛУЦЕНКО має намір подати до суду на заступника генерального прокурора України Рената КУЗЬМІНА за неправдиві заяви про ізраїльське громадянство Ю.ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції в Харкові Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що в четвер одержав у Генеральному консульстві Ізраїлю підтвердження, що документи про його ізраїльське громадянство, про які говорить прокуратура, є фальшивкою.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, достовірність такого роду документів Генпрокуратура повинна була з`ясувати в Ізраїлю у порядку процедури правової допомоги, що існує між державами. Проте, як зазначив екс-міністр, станом на вчорашній день подібних звернень від України до Ізраїлю не було.

Як повідомлялося, Р.КУЗЬМІН 13 березня повідомив, що Генпрокуратура має копію ізраїльського документа, в якому йдеться, що Ю.ЛУЦЕНКО є громадянином Ізраїлю. За словами Р.КУЗЬМІНА, Генеральна прокуратура звернулася із запитами до МЗС України, Інтерполу і МВС Ізраїлю, щоб перевірити цю інформацію.

14 березня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що одержаний факсом документ, на який посилається Генпрокуратура, є підробкою. За його словами, в цьому папері помилку зробили навіть в англійській назві МВС Ізраїлю.

15 березня адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Юрій БЕРГЕЛЬСОН заявив, що ці заяви Генпокуратури є необ`єктивними, недостовірними і непрофесійними. За його словами, підтвердженням безпідставності звинувачень є те, що двоє з трьох посадовців, яким нібито Генпрокуратура надіслала запити до Ізраїлю, не обіймали свої посади на той час. За його словами, також законодавство Ізраїлю свідчить про те, що будь-яка інформація про своїх громадян видається виключно на підставі рішення суду, а Генпрокуратура стверджує, що ця інформація була одержана просто за запитом.

У лютому минулого року деякі засоби масової інформації поширювали зображення посвідчення громадянина Ізраїлю на ім`я Ю.ЛУЦЕНКА. Тоді з`ясувалося, що той документ, набраний з орфографічними помилками, був підробкою.