Чи проллється кров на весняних акціях протесту?

Сьогодні губернатор Харківщини Арсен Аваков попередив, що в його рідному місті може пролитися кров. Як відомо, на харківському майдані Свободи 16 березня мали пройти мирні акції, організовані громадською організацією „Народна самооборона” (лідер – Юрій Луценко). Проте Дзержинський райсуд Харкова заборонив проведення мітингу. У четвер на майдані Свободи розгорнулося гостре протистояння за участю біло-блакитних керівників міста, великої групи депутатів від Партії регіонів, які спеціально прибули літаком з Києва, та нардепів із фракції „Наша Україна” Миколи Катеринчука й Давида Жванії.

«Я бачу, – заявив Аваков, – що сьогодні на майдані є провокація. Я бачу, що у спалаху гніву один дасть другому по голові, і може пролитися кров. Я цього не хочу. Але, з іншого боку, як громадянин, я не можу змиритися з тим, що відбувається».

Сумно, але схоже на те, що харківські події є лише прелюдією до справжнього масштабного кровопролиття. За свіжими даними опитування „Соціального моніторингу”, 22% опитаних громадян України готові брати участь в акціях протесту громадського руху "Народна самооборона" навесні.

Навіть з огляду на те, що скоріш за все громадяни, відповідаючи на це питання, не розрізняли антиурядові акції „Народної самооборони” та БЮТ, протестний потенціал суспільства все одно виглядає доволі значним. А тому плани штабів цих двох конкуруючих політичних сил вивести в Київ приблизно по 20 тис. чоловік виглядають цілком реальними. Не виключено, що до них приєднається чимало політично активних киян.

І Генпрокуратура (вустами начальника управління з розслідування особливо важливих справ Олександра Дегтярьова), і СБУ (через прес-секретаря „контори” Марину Остапенко) визнали, що „марш справедливості”, організований лідером руху "Народна самооборона", екс-міністром внутрішніх справ Луценком, не є антиконституційним, а в діях лідерів руху не міститься ознак злочинів і правопорушень.

Але Міністерство внутрішніх справ, якщо вірити виданню „Комерсант-Україна”, чомусь терміново закуповує спецзаходи на суму понад 25 млн. грн., зокрема – бронетранспортери й лазерні системи для придушення групових цілей.

Про це свідчить кошторис замовлення МВС на закупівлю додаткової спецтехніки для підрозділів спеціального призначення "Беркут", повідомляє видання.

Відповідно до документа, на зміцнення матеріально-технічного забезпечення "Беркута" виділено понад 25 млн. грн., з яких понад 21 млн. грн. – на зміцнення полків особливого призначення в Київській, Житомирській, Чернігівській і Черкаській областях.

Відповідно до заявки, столичному "Беркуту", чисельність якого 574 чоловік, виділено, серед іншого, 574 додаткових бронежилети, 101 куленепробивний шолом, 100 протиударних шоломів із засобами зв`язку, 574 ізолюючих протигази, 4 одиниці бронетехніки (БТР-80), один водомет, а також 100 світлошумових пристроїв.

Усього для зміцнення матеріально-технічного забезпечення спецпідрозділів цих областей, а також київського підрозділу "Беркуту" виділено 10 бронетранспортерів, 5 водометів, 195 світлошумових пристроїв і понад тисячу бронежилетів.

Крім цього, для зміцнення спецпідрозділів "Беркуту" було вирішено закупити 975 електрошокерів, 50 поліцейських маркерів для стріляння легкими кулями, що містять речовину подразнювальної дії, 2500 таких куль, а також 27 багатофункціональних лазерних систем для придушення групових цілей "Восьминіг" вартістю 24 тис. грн. кожна.

Видання відзначає, що термін виконання замовлень у кошторисі дописаний від руки, окремо навпроти кожного найменування. Згідно з цими позначками, практично всі пункти кошторису мали бути виконані до 1 березня 2007 року.

У прес-службі МВС підтвердили, що спецустаткування для зміцнення матеріально-технічного забезпечення підрозділів спецпризначення "Беркут" уже отримано.

Як відомо, раніше Юрій Луценко заявив, що спецпідрозділи "Беркут" у Києві і 4-х областях були додатково забезпечені матеріально-технічними засобами "напередодні маршу".

Чи випадково це масштабне оснащення спецпідрозділів МВС засобами для придушення масових заворушень збіглося в часі з планами опозиції?

До речі, цікаво було б почути від керівництва Партії регіонів, чи правда, що, прагнучи спрацювати „на випередження”, воно організує під Секретаріатом Президента паралельну багатотисячну масову акцію за участю завезених з Донбасу шахтарів?

А що означає заява знаного депутата від соціалістів, колишнього „вихователя” академіка Андрія Сахарова Сергія Червонописького про те, що у відповідь на «Марш справедливості» Луценка він має намір звернутися до ветеранів Афганістану й силових структур? Голова Українського союзу ветеранів Афганістану, зокрема, вважає, що якщо екс-міністр не відмовиться від своїх планів, то Верховна Рада має право створити свої «загони самооборони» з людей, «які знають, що таке запах пороху».

Водночас Голова Верховної Ради Олександр Мороз не схвалив ініціативи свого однопартійця, порекомендувавши не нагнітати пристрасті, щоб «не стати заручниками цієї провокації». Мороз вважає, що з приводу весняних акцій протесту має висловитись Ющенко. Голова ВР висловив сподівання, що в українського суспільства «вистачить глузду, аби не допустити протистояння, якихось громадських зіткнень, бо це нікому не потрібно».

Справді, Олександру Морозу кров не потрібна. Адже в разі чого саме на нього впаде велика частка тяжкої політичної відповідальності: новий міністр внутрішніх справ Василь Цушко є представником Соцпартії і лобіювався на цю посаду особисто Морозом, причому методами, дуже схожими на політичний шантаж. І хто там потім розбиратиметься, що міністр оточений жорсткими заступниками-регіоналами й фактично позбавлений реальних повноважень?

Біда в тому, що сторонам загострення конфлікту таки потрібне. Опозиції – тому що ніщо так не консолідує протестний електорат, як кров побратима. Для регіоналів – тому що їхній пасіонарно-ядерний електорат давно прагне втішитися роз’юшеними фізіями „клятих помаранчів”...

Микола Писарчук