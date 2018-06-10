Многая літа, Вікторе Федоровичу! або Хто готує замах на життя Президента

За доволі яскравими подіями останніх днів (тут тобі і відставки великих чиновників, і арешти колишніх великих чиновників, і рішення міжнародних фінансових структур щодо України, і багато іншого) якось забулася цікава тема. Умовно позначимо її так: уявні і реальні загрози життю Президентові країни.

«Так, була загроза життю Президентові. Ми провели досить серйозний комплекс оперативних заходів. Загрозу поки що не усунули. Це був не простий дзвінок по телефону. Простий дзвінок або простий лист не сприймалися б настільки серйозно». (Голова Служби безпеки України Валерій Хорошковський).

З такою заявою, як ми пам`ятаємо, голова СБУ звернувся до громадськості.

В усіх країнах керівники державних охоронних структур не поширюють закриту інформацію. А без істерії і фанатизму, мовчки виконують свою роботу.

Судячи з усього, Віктор Янукович охоче вірить в ту інформацію, яку йому послужливо підсовує найближче оточення, оскільки збільшив кількість особистих охоронців до 170. Стільки не було в жодного Президента України. Навіть у наглядача за комуністичним режимом в Україні першого секретаря ЦК Володимира Щербицького охоронних церберів було на півсотні менше.

Старший офіцер охорони повідомляє пресі і всій Україні про зміни маршруту виїзду з Межигір’я на Банкову. З траси забирають припарковані автомобілі, бо теоретично один з них може бути начинений вибухівкою.

У кортежі Президента з`являється спецавтомобіль - глушник радіосигналів. Півроті охорони, що їде за двома броньованими Мерседесами, до легкої стрілецької зброї - багатозарядних пістолетів, - додали важку: автомати-кулемети, гранатомети.

Скрізь, навіть у відсталих країнах третього світу, маршрути пересування голів держав не обговорюються. Кожен відповідально робить свою справу, охоронці охороняють, а королі і президенти правлять, не обмінюючись секретною інформацією між собою, тим більше з народом. Чому у нас не так? Навіщо керівник охорони з генеральською посадою виходить до преси і детально, в усіх подробицях викладає причини зміни маршруту? Важко повірити в наївність іменитого охоронця і вже тим більше у те, що міфічний терорист скористається його «наводками».

Через мас-медіа поширено чутки, що якийсь опозиціонер через якогось російського олігарха зв`язався з бойовиками на Кавказі, а ті готові за істотну винагороду здійснити терористичну операцію з усунення законно обраного президента України. Що це? Маніакальне марення чи цілеспрямована пропаганда, щоб здетонувати психоз у охоронців?

Як ми пам`ятаємо, нещодавно один з них уже поклав «обличчям в підлогу» журналіста СТБ. Чи була реальна небезпека для Януковича від того, що до нього наблизився, виконуючи професійні обов`язки, журналіст? Ні, звичайно, і це очевидно. Навряд чи вказівка до подібних дій виходила від Президента, не його це турбота. Тоді від кого і навіщо?

На масових заходах за участю Президента рекордна кількість охорони, міліції і внутрішніх військ. Цілком обгрунтовано висловлюється припущення, що розвиток демократичної країни кимось навмисно скеровується до встановлення диктатури. А Януковичу знов таки «кимось» відводиться роль диктатора. І не дивно буде, якщо на президентській трасі найближчим часом щось вибухне, не заподіявши ніякої шкоди, як це було з Павлом Лазаренком, коли той був прем`єром України. Після того вибуху з боку горе-прем`єра були спроби закручування гайок. Але, слава богу, на шляху Лазаренка до необмеженої влади виникла непереборна перешкода.

Доповідачки ПАРЄ по Україні Рената Вольвенд і Мейліс Репс констатують, що Україна зробила крок назад у дотриманні демократичних свобод. Про це йдеться в їх інформаційній записці за наслідками візиту до України, яку вони днями оприлюднили на засіданні ПАРЄ. Доповідачки констатували, влада демонструє рекордні швидкості при формуванні своїх вертикалей і горизонталей: "Це можна вітати, але це має ознаки концентрації влади в одних руках і загрозу для демократії..."

Також вказали на спроби обмежити свободу зборів в Україні, на проблеми із свободою слова і свободою думки: "Толерантність і всі необхідні демократичні норми, які демонструвала Україна, на сьогодні під загрозою".

У недалекій вітчизняній історії ми вже мали неадекватного вождя Сталіна.

Чи є підстави навіть не наяву, а, хоч би, уві сні уявити трансформацію нинішнього президента України в тирана, подібного до Сталіна? Думаю, ні.

У такому разі, виникає питання, кому і для чого потрібно нагнітати обстановку психозу навколо Януковича? Адже останній і єдиний «замах» на нього був в 2004-му в Івано-Франківську. Куряче яйце, запущене студентом, зіграло зловісний жарт з кандидатом у Президенти. Зіпсований імідж, регіт опонентів, іронічна усмішка виборців. Охоронці тоді перестаралися або недостарались, а у виборців чітко зафіксувався стереотип: Янукович-кандидат – смішний і слабкий малий, удар яйцем сприйняв як «тяжке» поранення.

Що сьогодні може загрожувати Президентові в скореній і схиленій ним країні? І кому може бути вигідне перетворення Януковича на диктатора?

Вже коментують: диктатура вигідна спецслужбам. Незалежно, чи народжені вони з КДБ, чи створені в останні роки, каральна сверблячка завжди присутня. Не говорячи вже про кар`єрні можливості при маніакальному посиленні охорони першої особи.

Але, перш за все, диктатура в Україні вигідна «друзям» з Росії, з достатньою упевненістю можна припустити, що забезпечивши СБУ «серйозною» інформацією про підготовку теракту, а не «простим дзвінком по телефону» і не «простим листом», як прокоментував пресі глава СБУ Хорошковський.

Свого часу було вигідним Росії руконеподання західного істеблішменту президентові України Леоніду Кучмі. Провокація з, нібито, продажем Іраку «кольчуг» вже не пройде: радарні системи останнього покоління, які залишилися в Україні, перелічені. І ще раз скрупульозно перелічені. Повторити «замовлене вбивство журналіста» недоцільно: після касетного скандалу в президентських апартаментах така стерильність, що навіть муха дрозофіла, оснащена диктофоном чи радіопередавачем, туди не долетить, оскільки буде знищена снайперами ще на підльоті до вулиці Банкової. Залишається ще не апробований ефективний спосіб, щоб добитися ізоляції Віктора Януковича від західних конкурентів: потрібно перетворити його на диктатора. А Росія, як і у випадку з Кучмою, виявиться тут як тут:

- Вони вас не хочуть, а ми хочемо! Вони вам рук не подають, а ми трохи задушимо в дружніх обіймах.

Якщо, повіривши «доброзичливцям», маніпулятори в Україні серйозно замислили створити в країні живильне середовище для народження гомунскула, подібного до Сталіна, або, хоча б, Піночету, щоб собі заробити на цьому кар`єрні дивіденди, то слід їм нагадати: першими на пласі за традицією всіх диктаторів миру можуть опинитися їх голови.

То чи варто співробітникам наших спецслужб іти цим шляхом?

Георгій Бурсов