Вулицю Мазепи перейменують, бо просить «єдина канонічна православна церква в Україні?»

Перейменування вулиці Мазепи на Лаврську в Києві є ініціативою віруючих і священиків Української Православної Церкви, заявляє депутат Київради Віталій ЖУРАВСЬКИЙ.

Про це повідомляє прес-служба депутата.

Він зазначив, що питання перейменування було порушено не за зверненням Предстоятеля РПЦ КИРИЛА до столичної влади, а його ініціювало вище духовенство Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

«Останнім часом у вітчизняних ЗМІ мусується інформація про те, що нібито, на засіданні Постійної комісії Київради з питань культури та туризму, мною було оприлюднене звернення голови Російської Православної Церкви Патріарха Московського КИРИЛА з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на вулицю Лаврську. Ця інформація абсолютно неправдива і є результатом неуважності журналістів”, - заявив В.ЖУРАВСЬКИЙ в своєму коментарі.

Він підкреслив, що такого звернення від КИРИЛА до влади Києва не надходило.

В той же час В.ЖУРАВСЬКИЙ підтвердив, що наразі питання повернення вулиці Івана Мазепи її історичної назви дійсно розглядається.

“Однак, цей процес є відповіддю на звернення намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Архієпископа Вишгородського ПАВЛА (депутат Київради Петро ЛЕБІДЬ) до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Саме його звернення я оприлюднив на засіданні Постійної комісії Київради», – підкреслив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

За його словами, вперше питання повернення вулиці її історичної назви порушувалося ще у 2007 році, коли до Київської міської ради були направлені звернення громадськості міста і звернення Священного синоду Української Православної церкви з проханням перейменували вулицю Січневого Повстання на Лаврську. Проте, на той час ці звернення не були враховані і рішенням Київради вулицю було названо на честь Івана Мазепи. Вище духовенство Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври вдруге звернулося до столичної влади вже у 2010 році.

Зокрема, у зверненні Владики ПАВЛА зазначається, що «гетьман Іван Мазепа є одночасно і величною, і суперечливою постаттю, історично його ім’я ніяк не пов’язане із зазначеною вулицею. Тому справедливим було б перейменувати вулицю Івана Мазепи у вулицю Лаврську, оскільки саме на цій вулиці знаходиться головна святиня України Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра, а на честь Івана Мазепи найменувати іншу вулицю міста Києва».

В.ЖУРАВСЬКИЙ пояснив, що “депутати Київради не мають морального права залишити без уваги звернення представників УПЦ – єдиної канонічної православної Церкви України”.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Київська міська держадміністрація одержала від однієї з православних церков листа з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську. Прес-служба КМДА повідомила, що у зверненні йдеться про повернення зазначеній вулиці історичної назви, яку вулиця мала до перейменування на вулицю Січневого повстання, а потім на Івана Мазепи. Питання перейменування мало бути винесене на найближче засідання Київради.

У свою чергу, на сайті Української народної партії того ж дня була оприлюднена інформацію, що на засіданні Київради з питань туризму депутат та на той час заступник глави КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ повідомив про звернення глави Російської православної церкви Патріарха КИРИЛА до київських урядовців про перейменування вулицю Івана Мазепи на Лаврську. УНП тоді виступила з заявою проти перейменування вулиці І.Мазепи «на догоду Москві», «оскільки це може принизити гідність українців».

Трохи пізніше голова Синодального інформаційного відділу Московського патріархату Володимир ЛЕГОЙДА у коментарі УНІАН-релігії заявив, що Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ не звертався до українських властей з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську.