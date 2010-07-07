Азаров боїться другої хвилі кризи і вже подбав про «парасолю»

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє, що програма співпраці з Міжнародним валютним фондом відкриє для України доступ до кредитних ресурсів інших міжнародних фінансових установ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Ресурси є у Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції і розвитку. Тільки в першому наближенні це приблизно 30 млрд. доларів на рік. Точка доступу до міжнародних інвестиційних фондів – це програма співробітництва з Міжнародним валютним фондом», - сказав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр також повідомив, що уряд і Національний банк України завершили переговори з Міжнародним валютним фондом, а нова програма співпраці з цією установою дозволить Україні створити для української економіки «парасолю» для захисту від можливої другої хвилі світової кризи.

М.АЗАРОВ заявив, що попередня програма співпраці з МВФ, згідно з якою Україні було виділено майже 20 млрд. доларів кредитних ресурсів, виявилася безрезультатною.

За його словами, попередня влада задля отримання кредиту МВФ обіцяла більше, а виконувала менше. Зокрема, М.АЗАРОВ наголосив, що минулий кредит від МВФ Україна отримала в обмін на обіцянки підвищення тарифів для населення на природний газ, скорочення соціальних видатків, підвищення пенсійного віку, а також позбавляти від житлово-комунальних послуг у разі несплати комунальних платежів.

«За це колишня влада за минулий рік отримала різних кредитів майже на 20 млрд. доларів, але марно. Від їх управління Україна отримала найбільше в світі падіння ВВП, різке зниження життєвого рівня населення тощо. Тому наприкінці минулого року Міжнародний валютний фонд припинив співробітництво з Україною», - додав М.АЗАРОВ.

Прем’єр-міністр підкреслив, що внаслідок такої політики попереднього керівництва країни нова влада при відновленні переговорів з МВС зіштовхнулася з проблемою «величезної недовіри» до української влади. «Це була головна особливість двомісячних, напружених дискусій з представниками МВФ», - зазначив глава українського уряду.