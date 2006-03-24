Іноземні спостерігачі заспокоїли Януковича

Сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зустрівся з групою спостерігачів від Конгресу місцевих і регіональних властей Європи. Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, під час зустрічі В.ЯНУКОВИЧ поінформував спостерігачів про хід виборчої кампанії в Україні, участь в ній Партії регіонів, а також звернув увагу представників європейських органів місцевого самоврядування на проблеми, які мають місце в процесі підготовки до виборів.

Зокрема, йшлося про низьку якість списків виборців, неготовність деяких виборчих комісій до проведення виборів.

Спостерігачі запевнили В.ЯНУКОВИЧА у тому, що їхня делегація уважно спостерігатиме за ходом виборів, вони засвідчили свою зацікавленість в тому, щоб вибори пройшли чесно, відкрито і в суворій відповідності з нормами українського законодавства, а також вимогами Ради Європи і Конгресу місцевих і регіональних властей Європи.