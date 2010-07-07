На Банковій пояснили, навіщо Януковичу більше повноважень

Президент України сьогодні має досить повноважень для виконання своїх обов’язків, однак для ефективнішої роботи, зокрема, для проведення масштабних реформ у суспільстві, розширення кола цих повноважень було б доцільним. Так думку висловив глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН на зустрічі з представниками ЗМІ в Адміністрації Президента.

За словами керівника АП, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ за своїми повноваженнями має достатньо впливу в державі, але його діяльність, зокрема, в проведенні реформ, могла бути ефективнішою, якби ці повноваження були розширені. Відповідаючи на запитання, які саме додаткові повноваження доцільно було б надати Президентові, С.ЛЬОВОЧКІН, зауважив, що це “похідна від політичної відповідальності Президента”. Оскільки, за його словами, Президент фактично відповідає за “всі сфери”, логічно наділити його важелями впливу, які дали б йому можливість “реалізувати всі вимоги часу та суспільства”. Водночас, додав С.ЛЬОВОЧКІН, сьогодні немає остаточного бачення, про які саме повноваження йдеться. Триває дискусія, зауважив він, під час якої всіма визнається недосконалість останньої політреформи, за якою президентські повноваження було обмежено, однак “остаточного документа ще немає”.

Відповідаючи на зазапитання, чи буде винесено питання про скасування політреформи на референдум в день місцевих виборів, 31 жовтня, С.ЛЬОВОЧКІН висловив думку, що “це було б логічно”, але підкреслив, що остаточного рішення з цього приводу також немає.