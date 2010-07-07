Шуфрич: сьогодні у нас з лісами, чесно кажучи, повний кавардак

Міністр з питань надзвичайних ситуацій Нестор ШУФРИЧ пропонує підпорядкувати весь лісовий фонд одному органу державного управління.

Як передає кореспондент УНІАН, таку ініціативу Н.ШУФРИЧ висловив сьогодні під час наради з питань підготовки комплексної державної протипаводкової програми.

«Сьогодні у нас з лісами взагалі, чесно кажучи, повний кавардак, вони підпорядковуються будь-кому, і, на жаль, у нас немає єдиного органу влади, яки мав би координувати використання лісових ресурсів, тому одна з пропозицій сьогодні підвести під єдиний орган державної влади підпорядкування всіх можливостей використання лісових ресурсів», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Міністр також вважає за доцільне у зв’язку з великим рівнем вразливості підтопленням переглянути будівельні норми і правила, а також відкоригувати генеральні плани населених пунктів, де передбачається розміщення житлових масивів.