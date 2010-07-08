Регіонали вмовили комуністів: секвестр бюджету ухвалили одним махом
До парламенту приходив Клюєв
|Андрій Клюєв
Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 256 із 414 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. До парламенту прийшов перший віце-прем’єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ, який закликав парламент підтримати даний законопроект.
Перед цим парламент не підтримав даний законопроект в першому читанні, оскільки фракція КПУ не проголосувала за нього. Натомість перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив, що «всі пропозиції фракції КПУ були враховані урядом України», тому закон ухвалений.
В той же час на засіданні парламенту не було озвучено, що ж все-таки запропонувала фракція КПУ і які пропозиції враховані.
На даний час без жодного обговорення законопроект був ухвалений одразу як закон.