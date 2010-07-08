Експерт: призначення Кличка на місце Довгого означатиме його зближення з ПР

Перейменування столичної вулиці Мазепи на Лаврську стало можливим завдяки підтримці групи депутатів Блоку Кличка в Київраді.

Таке переконання висловив політичний експерт Володимир ЦИБУЛЬКО, повідомили УНІАН у його прес-службі.

За його словами, “перейменування столичної вулиці Мазепи на Лаврську стало можливим завдяки підтримці групи депутатів Блоку Кличка, і це робить ще більш переконливими чутки про зближення Віталія КЛИЧКА та Партії регіонів, які активно поширюються останнім часом у Києві”.

В.ЦИБУЛЬКО, який брав участь у пікеті біля стін Київради проти перейменування вулиці, зазначив, що не здивується, якщо підтвердяться наполегливі чутки і про те, що “пан КЛИЧКО незабаром буде призначений секретарем Київради замість Олеся ДОВГОГО”.

Експерт вважає, що В.КЛИЧКУ і очолюваній ним політичній силі наразі більше личило б наполягати на якнайшвидшому проведенні дострокових виборах мера столиці і йти балотуватись на цю посаду. «А підтримка одіозного рішення, яке в угоду московському патріарху КИРИЛУ настирливо продавлювали регіонали, Блоку Кличка точно балів не додає», - переконаний В.ЦИБУЛЬКО.

«Дане рішення справді могло б не пройти, – наголошує політолог, – бо за нього не голосували вісім депутатів з Блоку Черновецького, які, хоч як це дивно, виявили більшу послідовність і принциповість, ніж так звані «опозиціонери» Кличка».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Київська міська рада прийняла рішення про перейменування частини вулиці Івана Мазепи - від площі Слави до площі Великої Вітчизняної війни - на вулицю Лаврську.