Ромпей: для ЄС неважлива дата введення безвізового режиму з Україною

Президент Європейської Ради Герман ван РОМПЕЙ заявляє, що для Європейського Союзу неважлива дата запровадження безвізового режиму з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Г. ван РОМПЕЙ заявив під час спільної прес-конференції з Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ сьогодні у Києві.

«Дата в цьому питанні не є настільки важливою. Важливим є результат цього діалогу», - сказав він.

Президент Європейської Ради нагадав, що Євросоюз і Україна переходять до нового етапу діалогу щодо запровадження безвізового режиму, зокрема, щодо розробки поетапного плану дій.

«Звичайно, це потребує дуже великої роботи. Однак ми, з нашого боку, взяли на себе зобов’язання працювати над запровадженням безвізового режиму з Україною у довгостроковій перспективі», - заявив Г. ван РОМПЕЙ.