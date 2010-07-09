У БЮТ заявляють, що влада готує фальсифікації місцевих виборів

У БЮТ заявляють, що влада активізувала підготовку до фальсифікації наступних виборів до органів місцевої влади.

Як повідомили у прес-службі БЮТ, цієї середи, 7 липня, на виконання рішення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА, уряд Миколи АЗАРОВА надтерміново ліквідував Державну міграційну службу.

“Для Партії регіонів та її партнерів важливо, щоб питання реєстрації фізичних осіб були повністю повернуто у відання Міністерства внутрішніх справ. Влада планує фальсифікувати списки виборців через підрозділ МВС – Державний департамент з питань громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, який володіє базою персональних даних на все доросле населення”, заявляють у БЮТ.

З цих причин діючим урядом разом з міністром внутрішніх справ також “зроблено усе, щоб знищити державне підприємство «Документ», яким за рішенням минулого уряду розпочата робота щодо переведення наявних паперових реєстраційних обліків фізичних осіб в електронний формат”, зауважили у блоці і нагадали, що через відсутність в Україні електронного обліку на минулих президентських виборах були зафіксовані масові випадки «двійників», неіснуючих будинків і навіть вулиць, де були зареєстровані сотні тисяч неіснуючих виборців, що і стало запорукою перемоги В.ЯНУКОВИЧА.

Як заявляють у БЮТ, “нині влада вже почала чистити списки виборців, зокрема у західних областях - в сторону їхнього зменшення, а у східних – в сторону їхнього суттєвого збільшення”.

Прес-служба БЮТ інформує громадськість, що “саме за дорученням Президента влада використовує другий шахрайський шлях – законодавчих змін. Так, урядом підготовлено і 6 липня внесено на розгляд парламенту законопроект з промовистим номером № 6669, яким фактично узаконюються «каруселі» на виборах. Зокрема, пропонується надати органам ведення Реєстру виборців право тимчасово міняти виборцеві місце голосування без зміни його виборчої адреси. Також законопроектом пропонується додатково визначити поняття «Виборча адреса» для виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання, військовослужбовців, виборців, що відбувають покарання, а також що проживають або знаходяться за межами України”.

Усі ці наведені шляхи дій влади несуть безпосередню загрозу народного волевиявлення, заявляють у Блоці Юлії Тимошенко.