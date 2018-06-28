Чому Янукович не зможе залишити собі велосипед
Єльцин колись подарував Клінтону саксофон. Берлусконі Бушу – золотий годинник Frank Muller. Кучма, кажуть, одержав золотого лева вагою в 4 кг... Сьогодні Янукович поповнив лави українських пенсіонерів
Сьогодні Віктор Янукович поповнив лави українських пенсіонерів - Президент святкує 60-річчя. Напередодні Ганна Герман просила не робити з дня народження Януковича національне свято і зізналася, що хотіла б піднести Віктору Федоровичу лаврову гілку, яку, за її словами, можна придбати тільки в грузинському місті Кутаїсі. Губернатори всі разом подарують йому картину, афракція – сервіз.
Українські журналісти - учасники руху "Стоп цензурі!" теж скинулися по 30 гривень і на Ірпінському велоринку під Києвом купили президентові велосипед "Україна". Він абсолютно новий, з гарантією на 1 рік.
Але, от лихо - Янукович не зможе залишити його собі. З тієї простої причини, що коштує він дороже 434 гривень. У статті 5 Закону України “Про основах запобігання і протидії корупції” сказано, що президент України може приймати особисті подарунки, “які відповідають загальноприйнятим уявленням про гостинність, за умови, що вартість одного подарунка не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги”. На 1 січня 2010 р. розмір податкової соціальної пільги становить 434,5 грн.
– Що повинен робити президент, якщо подарунок виявиться дорожчим?
– Якщо дорожче, він повинен здати його в скарбницю, – пояснює відомий адвокат Тетяна Монтян.
– А якщо гарант не захоче розлучатися з подарунком?
– Тоді треба протокол складати про боротьбу з корупцією, в міліцію звертатися за місцем роботи товариша.
За законами Великої Британії, вартість подарунка членові уряду не може перевищувати 140 фунтів. А в США всі підносини офіційним особам автоматично переходять у власність уряду і можуть бути використані відповідними відомствами.
УНІАН вирішив дізнатися, що прийнято дарувати головам держав за протоколом, а що є моветоном.
|Черчилль, Сталін
У кожній країні до особистого свята Президента ставляться по-різному. У Туркменистані дні народження Сапармурата Ніязова традиційно відзначають з небувалим розмахом: військовими парадами, скачками, концертами і фейєрверками. Одного разу випустили комплекти золотих і срібних монет із зображенням довічного президента Туркменії. День народження лідера Північної Кореї Кім Чен Іра – це теж одне з найбільших національних свят. У демократичних країнах такі заходи недоречні. Яких тільки подарунків не роблять один одному голови держав на дні народження. Єльцин колись подарував Клінтону саксофон. Берлусконі Бушу – золотий годинник Frank Muller. Кучма, кажуть, одержав статуетку золотого лева вагою в 4 кг. Путін свого часу подарував Леоніду Даниловичу набір мисливського приладдя, а у відповідь Кучма підніс на 50-річний ювілей ВВП сонячний годинник із зображенням карти зоряного неба з гравійованою цитатою Канта. Путіну часто дарували тварин: тигра, жеребця, антилопу, і зокрема улюблену його собаку Коні. А президент Чечні Кадиров заради такої справи навіть перейменував проспект Перемоги в Грозному на проспект Володимира Путіна.
|Кучма, Ющенко
Найпопулярнішими подарунками для голів держав споконвіку є книги і предмети мистецтва. І Україна – не виняток. У Національній бібліотеці ім. В.Вернадського діє Фонд Президентів України, де зберігається велика колекція подарунків, які за час перебування на чолі країни одержували і Кучма, і Ющенко, і тепер одержує Янукович (Фонд був створений 1996 року за указом Кучми, тому подарунків Леоніда Кравчука там немає, лише нечисленні вітальні листівки, що збереглися в Адміністрації президента). Переважно, це книги, монети, ювелірні вироби, холодна зброя, предмети мистецтва, символічні ключі від різних міст світу. Ці дари Президенти одержували не тільки в дні народження, а й під час офіційних зустрічей, закордонних поїздок, переговорів. Прості громадяни України теж іноді надсилають свої дари першим особам країни.
– Наш Фонд – це бібліотечна, архівна і музейна колекція, – розповідає в.о. директора Фонту Президентів України Володимир Удовик. – Музейних експонатів на сьогодні десь близько 2 тисяч. Переважно це книги. Одна з найбільш дорогих – шкіряний фоліант “1000 років Казані”. Є у нас книга з дарчим написом від Папи Римського. Багато сувенірів з тих країн або місць, де президенти були. Мери дарують символи свого міста або “ключі від міста”. Але ми можемо говорити тільки про те, що до нас доходить, а не те, що їм дарують.
Що потрапляє до фонду – вирішує протокольна служба Адміністрації президента.
|Леонід Кравчук
Ми поцікавилися у першого президента, що б він подарував і побажав нинішньому главі держави.
– Я очолюю таку організацію - Українське народне посольство. І Янукович є народним послом України, він був прийнятий давно, ще до свого прем`єрства. І всім народним послам на їх ювілеї ми даруємо барельєфи – такі невеликі медалі із зображенням обличчя іменинника. Це художня робота, позолочена. А побажав би я йому стати президентом всієї України і ввійти до історії як президент, який будує нову Україну.
Галина Науменко також попереджає, що нетактовно дарувати Президентові України речі, зроблені за кордоном, чи то у Франції, чи то Великобританії, чи то Німеччині – не має значення.
– Сьогодні всі губернатори вітатимуть президента. І їм би слід вибрати в своїй області те, що вона робить абсолютно незвично, неповторно, – радить Науменко. – Хай полтавчани вишиють абсолютно розкішну сорочку в полтавському стилі: білим по білому або блакитним по білому.
Галина Олексіївна говорить, що гарним подарунком для голови держави було б зібрання Шевченка або раритетне видання Шиллера.
А ось вітати Президента може, хто побажає. Субординація тут відсутня. Але якщо це письмове привітання, краще, щоб воно було написане від руки. “Це в десятки разів дорожче”, – запевняє протоколіст.
Анна Ященко