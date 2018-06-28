Чому Янукович не зможе залишити собі велосипед

Сьогодні Віктор Янукович поповнив лави українських пенсіонерів - Президент святкує 60-річчя. Напередодні Ганна Герман просила не робити з дня народження Януковича національне свято і зізналася, що хотіла б піднести Віктору Федоровичу лаврову гілку, яку, за її словами, можна придбати тільки в грузинському місті Кутаїсі. Губернатори всі разом подарують йому картину, афракція – сервіз.

Українські журналісти - учасники руху "Стоп цензурі!" теж скинулися по 30 гривень і на Ірпінському велоринку під Києвом купили президентові велосипед "Україна". Він абсолютно новий, з гарантією на 1 рік.

Але, от лихо - Янукович не зможе залишити його собі. З тієї простої причини, що коштує він дороже 434 гривень. У статті 5 Закону України “Про основах запобігання і протидії корупції” сказано, що президент України може приймати особисті подарунки, “які відповідають загальноприйнятим уявленням про гостинність, за умови, що вартість одного подарунка не перевищує розміру однієї податкової соціальної пільги”. На 1 січня 2010 р. розмір податкової соціальної пільги становить 434,5 грн.

– Що повинен робити президент, якщо подарунок виявиться дорожчим?

– Якщо дорожче, він повинен здати його в скарбницю, – пояснює відомий адвокат Тетяна Монтян.

– А якщо гарант не захоче розлучатися з подарунком?

– Тоді треба протокол складати про боротьбу з корупцією, в міліцію звертатися за місцем роботи товариша.

За законами Великої Британії, вартість подарунка членові уряду не може перевищувати 140 фунтів. А в США всі підносини офіційним особам автоматично переходять у власність уряду і можуть бути використані відповідними відомствами.

УНІАН вирішив дізнатися, що прийнято дарувати головам держав за протоколом, а що є моветоном.

– За подарунками можна визначити ступінь державності в державі, – розповідає протоколіст, дипломат, мистецтвознавець, статс-дама Шведського Королівського двору Галина Науменко. – Практично всі країни ратифікували Віденську конвенцію про дипломатичні та консульські відносини, і там прописано, що якщо це державна особа, то подарунки не повинні бути дуже дорогими. Але історичні винятки бували. Так, після Сталінграда Черчилль від імені Британії підніс Сталіну дорогоцінну холодну зброю. Шахи дарують своїх шалено дорогих коней. Але це робиться відкрито і представниками інших держав. Подарувати на день народження президентові кільце з діамантом– це верх антисмаку, найповніше порушення етикету. До речі, ще Петром I був виданий указ, який забороняє одержувати державним особам подарунки понад певну суму.

У кожній країні до особистого свята Президента ставляться по-різному. У Туркменистані дні народження Сапармурата Ніязова традиційно відзначають з небувалим розмахом: військовими парадами, скачками, концертами і фейєрверками. Одного разу випустили комплекти золотих і срібних монет із зображенням довічного президента Туркменії. День народження лідера Північної Кореї Кім Чен Іра – це теж одне з найбільших національних свят. У демократичних країнах такі заходи недоречні. Яких тільки подарунків не роблять один одному голови держав на дні народження. Єльцин колись подарував Клінтону саксофон. Берлусконі Бушу – золотий годинник Frank Muller. Кучма, кажуть, одержав статуетку золотого лева вагою в 4 кг. Путін свого часу подарував Леоніду Даниловичу набір мисливського приладдя, а у відповідь Кучма підніс на 50-річний ювілей ВВП сонячний годинник із зображенням карти зоряного неба з гравійованою цитатою Канта. Путіну часто дарували тварин: тигра, жеребця, антилопу, і зокрема улюблену його собаку Коні. А президент Чечні Кадиров заради такої справи навіть перейменував проспект Перемоги в Грозному на проспект Володимира Путіна.

Найпопулярнішими подарунками для голів держав споконвіку є книги і предмети мистецтва. І Україна – не виняток. У Національній бібліотеці ім. В.Вернадського діє Фонд Президентів України, де зберігається велика колекція подарунків, які за час перебування на чолі країни одержували і Кучма, і Ющенко, і тепер одержує Янукович (Фонд був створений 1996 року за указом Кучми, тому подарунків Леоніда Кравчука там немає, лише нечисленні вітальні листівки, що збереглися в Адміністрації президента). Переважно, це книги, монети, ювелірні вироби, холодна зброя, предмети мистецтва, символічні ключі від різних міст світу. Ці дари Президенти одержували не тільки в дні народження, а й під час офіційних зустрічей, закордонних поїздок, переговорів. Прості громадяни України теж іноді надсилають свої дари першим особам країни.

– Наш Фонд – це бібліотечна, архівна і музейна колекція, – розповідає в.о. директора Фонту Президентів України Володимир Удовик. – Музейних експонатів на сьогодні десь близько 2 тисяч. Переважно це книги. Одна з найбільш дорогих – шкіряний фоліант “1000 років Казані”. Є у нас книга з дарчим написом від Папи Римського. Багато сувенірів з тих країн або місць, де президенти були. Мери дарують символи свого міста або “ключі від міста”. Але ми можемо говорити тільки про те, що до нас доходить, а не те, що їм дарують.

Що потрапляє до фонду – вирішує протокольна служба Адміністрації президента.

Подарунки Леоніда Кравчука не відрізнялися від дарів, які підносили його наступникам. Він розповів нам, що йому дарували і шаблі, і вази, і книги, і годинник – “стільки дарували, що всього і не згадаю”.

Ми поцікавилися у першого президента, що б він подарував і побажав нинішньому главі держави.

– Я очолюю таку організацію - Українське народне посольство. І Янукович є народним послом України, він був прийнятий давно, ще до свого прем`єрства. І всім народним послам на їх ювілеї ми даруємо барельєфи – такі невеликі медалі із зображенням обличчя іменинника. Це художня робота, позолочена. А побажав би я йому стати президентом всієї України і ввійти до історії як президент, який будує нову Україну.

Галина Науменко також попереджає, що нетактовно дарувати Президентові України речі, зроблені за кордоном, чи то у Франції, чи то Великобританії, чи то Німеччині – не має значення.

– Сьогодні всі губернатори вітатимуть президента. І їм би слід вибрати в своїй області те, що вона робить абсолютно незвично, неповторно, – радить Науменко. – Хай полтавчани вишиють абсолютно розкішну сорочку в полтавському стилі: білим по білому або блакитним по білому.

Галина Олексіївна говорить, що гарним подарунком для голови держави було б зібрання Шевченка або раритетне видання Шиллера.

А ось вітати Президента може, хто побажає. Субординація тут відсутня. Але якщо це письмове привітання, краще, щоб воно було написане від руки. “Це в десятки разів дорожче”, – запевняє протоколіст.

Анна Ященко