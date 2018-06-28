Олена Антонова: За чотири роки Черновецькому можна було не тільки всі органи вилікувати, а й попересаджувати їх

Учора на сесії Київради секретар Київради оголосив про виключення з фракції (і позбавлення мандата) двох депутатів з київської команди блоку Литвина Олени Антонової і Юрія Курінного (обидва - люди Пилипишина, головного опонента діючого мера).

Це другий випадок в історії столичного місцевого самоврядування, коли депутата відкликають з влади. У 2007 році своїх депутатів-перебіжчиків відкликала фракція БЮТ. Але там було простіше, бютівські перебіжчики за результатами партійної конференції, щоб уникнути ганебного виключення, самі написали заяви про складання повноважень. У ситуації з депутатами Литвина ситуація інша. Вони нікуди не перебігали і нічого не писали.

УНІАН звернувся по інтерв`ю до Олени Антонової.

Олено Юріївно, вас учора виключили з депутатів Київради. Вас привітати чи вам поспівчувати? Як хочете, але у будь-якому разі – дякую (сміється)

Чому вас відкликали? Чи маєте ви самі якісь пояснення? Чи є юридичні підстави для виключення вас з Київради?

Звісно, нічого немає. Це абсолютне беззаконня.

Ми працювали, керуючись законом про місцеві вибори. Тільки у трьох випадках депутат може бути виключений. Перше, якщо він не став членом фракції політсили, за списками якої пройшов до міськради, тобто не написав заяву про вступ до фракції. Друге, якщо він, бувши членом фракції, написав заяву про перехід в іншу фракцію. Третє, коли він написав заяву про вихід з фракції. Ми не створювали нових фракцій, не переходили в інші, ми написали заяву про вступ, і це скрізь зафіксовано і в ТВК, і в Київраді. Адже є ж Регламент, є протокол. Список членів фракцій зачитувався. Більш того, для виключення депутата повинне бути рішення міжпартійної конференції. Вона не скликалася. Я зробила запит до іншої партії, Всеукраїнський Патріотичний Союз, який блокувався в 2008 році з Народною Партією для виборів. Конференція не скликалася, їх не повідомляли. Тобто через ЗМІ я дізнаюся два тижні тому, що була конференція Народної Партії, там вирішили виключити з партії Антонову, Курінного, Гоцького. Пилипишин сам пішов раніше. Але навіть якщо таке рішення ухвалене, повинна бути проведена міжпартійна конференція.

Ваше виключення - це така відповідь Чемберлену від керівництва Народної партії за те, що в лютому Віктор Пилипишин пішов від Литвина? У кожного можуть бути свої припущення. Програма, з якою ми йшли на останніх виборах в Київраду, навіть була забрендована двома логотипами. Перший – блок Литвина, другий, – «Кияні передусім». Ми, четверо депутатів, які ввійшли до однойменного міжфракційного об`єднання, дотримуємося заявленої програми. І ця програма була схвалена і блоком Литвина. Ми своїми діями нічого не порушили. Які змінилися конфігурації чи відносини, чи інтереси особисто у спікера, як у керівника блоку, особисто у керівника фракції в Київраді Мошенського та його близького оточення, можна тільки здогадуватися. Але та частина фракції, яка контролюється Литвиним, завжди чітко голосує з промерською більшістю, завжди голосує за всі землевідведення, відчужують земельні ділянки будь-якими масивами, незалежно від того, чи є на те документи, вони відчужують дитячі садки.

Ми за таке ніколи не голосуємо і дуже заважаємо. А коли ми заявили про створення міжфракційного об`єднання і позначили себе ще й іншими прапорцями, то це їх взагалі розлютило. Але за Регламентом Київради депутати можуть, не виходячи з фракцій, створювати групи або об`єднання на базі певних інтересів.

Ви оскаржите рішення ТВК про ваше виключення? Так, ми подаємо документи до суду. Я подаватиму позов проти глави ТВК, вимагатиму порушення кримінальної справи, оскільки вона скоїла посадовий злочин. Ми подаватимемо до суду, добиваючись припинення дії рішення ТВК і нашого відновлення. Ми пройдемо всі суди, аж до Європейського.

Нова центральна влада, не бажаючи знімати Черновецького, поставила йому нового заступника Олександра Попова. Працюватиме схема такого м`якого відчуження або заміщення мера? Як киянці, як людині, яка живе в місті не перше покоління, мені б хотілося, щоб так було. Це я кажу без будь-яких особистих амбіцій.

Мені б дуже хотілося, щоб у пана Попова щось вийшло, і щоб якісь справи були зроблені і були б позитивні результати. Але я дуже сумніваюся, що такою схемою можна глобально вирішити щось. Адже наперед закладається конфлікт. Київрада - це Київрада, а виконавча влада - це виконавча влада. А мера постійно десь ховають і лікують. Я не знаю, скільки треба мати органів, щоб стільки лікуватися впродовж чотирьох років. За чотири роки Черновецькому можна було не тільки всі органи вилікувати, а й попересаджувати їх. А його весь час десь лікують, оздоровлюють, дають можливість відпочити. Адже це навіть не смішно, ми повинні плакати над своїм безсиллям. Влада повинна була проявити свою політичну волю, і по Києву восени мали відбутися вибори. Не можна непрямими методами змінити ситуацію. Але якщо так вирішили, я сподіваюся, що хоч би для матеріально-технічної бази міста щось зміниться. Для людей нічого не зміниться.

Кажуть, що Регіони поставили заступником мера свою людину Олександра Попова, тому що вони засваталися до Пилипишина, а той, вибираючи між ними і Тимошенко, відповів щось нерозбірливе... Ну, якщо він нерозбірливо відповів, то тільки тому, що вони нерозбірливо сваталися (сміється).

Як ви прокоментуєте ситуацію з недавнім обшуком СБУ в кабінеті секретаря Київради Довгого? Знаєте, як знайомляться фіскальні органи, коли вони приходять з перевіркою на підприємство? Спочатку суворо перевіряють, а потім домовляються. Але я б не хотіла, щоб ситуація з Довгим була з цієї ж практики. Хотілося б, щоб обшук був логічним наслідком діяльності мера і його команди.

А що ж можна зараз перевіряти? Якщо у хлопчини з Київради в березні вкрали машину, в якій з нещасної випадковості були всі документи з київської приватизації за чотири роки? Шкода мені цю людину. Це мій колега за депутатським корпусом Петро Іванов. Пристойна ніби була людина, взагалі непогана. Не бачу я його з кінця березня, відтоді, як усе це сталося.

А він у СІЗО, враховуючи, що прокуратура порушила проти нього справу, чи десь у Тель-Авіві? Думаю, що десь далеко. Хоча не знаю. Важко сказати. Адже вони це не афішують. Я думаю, що за такий факт у будь-якій іншій країні чоловік давно б відповідав перед законом. Думаю, що це не Іванов придумав вивезти документи за чотири роки. Співчуваю тим підприємцям, власникам тих приміщень, які оформляли ці папери, пройшли всі коридори цієї безчинної влади в Київраді, платили, ймовірно, чималі гроші, щоб потрапити в той чи інший кабінет. І все це пропало, тепер їм треба відновлювати. Тому що без цих документів складно щось легалізувати.

За версією Черновецького, вони взяли документи, щоб вивчати. Але, видно, машина не доїхала, і Черновецький не зміг вивчити все, і все пропало.

Ви колись повернули ключі від придбаної на добродійному аукціоні Черновецького "Чайки" нібито тому, що гроші не дійшли до тубдиспансера. Чи була реакція прокуратури? Ні. Я зверталася і до секретаря Київради, оскільки аукціон дозволяли провести на Київраді, я писала запити. Але ніхто не відреагував. Усе кануло в Літу. Тоді було продано дві "Чайки", одну купив Черновецький, одну придбала я. 680 тисяч гривень мали йти на відновлення дитячого тубдиспансера.

Дивні речі відбуваються в Київському зоопарку. Тільки чиновник київської адміністрації бере шефство над твариною зоопарку, там з тварин хтось вмирає... Яка ідіотська думка може спати людині, яка відпочиває чотири роки. Може, тому йому так креативиться постійно. А може, просто потрібно, щоб зоопарк просто працював. Коли я була дитиною, такий мер як Згурський не годував слона з особистої кишені. І слон жив довго і щасливо.

Розмовляла Маша Міщенко