Переобрано голову Київського осередку партії «Батьківщина»
Семинога зібрав більшість на конференції
Головою Київської міської партійної організації «ВО«Батьківщина» переобрано Анатолія СЕМИНОГУ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина», рішення було прийнято на ІХ звітно-виборчій конференції партійного осередку.
А.СЕМИНОГА був переобраний головою абсолютною більшістю делегатів на наступний дворічний термін.
Участь у конференції взяли народні депутати, депутати фракцій Блоку Юлії Тимошенко у Київраді та районних радах столиці, представники усіх столичних районних організацій партії «Батьківщина».
Делегати заслухали звіт голови організації, народного депутата А.СЕМИНОГИ, який відзначив позитивний результат парторганізації у Києві на цьогорічних президентських виборах - 65,34% на користь Юлії ТИМОШЕНКО і нагадав присутнім про основні результати діяльності протягом останніх двох років.
У своїх виступах делегати конференції також приділили увагу помилкам, допущеним під час виборчих кампаній, запропонувавши дієві кроки подолання їх у майбутньому, інформує прес-служба київської «Батьківщини».