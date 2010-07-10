Переобрано голову Київського осередку партії «Батьківщина»

Головою Київської міської партійної організації «ВО«Батьківщина» переобрано Анатолія СЕМИНОГУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської партійної організації «ВО «Батьківщина», рішення було прийнято на ІХ звітно-виборчій конференції партійного осередку.

А.СЕМИНОГА був переобраний головою абсолютною більшістю делегатів на наступний дворічний термін.

Участь у конференції взяли народні депутати, депутати фракцій Блоку Юлії Тимошенко у Київраді та районних радах столиці, представники усіх столичних районних організацій партії «Батьківщина».

Делегати заслухали звіт голови організації, народного депутата А.СЕМИНОГИ, який відзначив позитивний результат парторганізації у Києві на цьогорічних президентських виборах - 65,34% на користь Юлії ТИМОШЕНКО і нагадав присутнім про основні результати діяльності протягом останніх двох років.

У своїх виступах делегати конференції також приділили увагу помилкам, допущеним під час виборчих кампаній, запропонувавши дієві кроки подолання їх у майбутньому, інформує прес-служба київської «Батьківщини».