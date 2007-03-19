Огризко на виході з Секретаріату заявив, що у нього все добре

Виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО супроводжуватиме Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час його візиту до Москви в середу, 21 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОГРИЗКО повідомив журналістам сьогодні на виході з Секретаріату Президента.

«Ми обговорювали останні деталі візиту. Йде нормальна робота. Все добре – я працюю і виконую обов`язки», - сказав В.ОГРИЗКО.

В.о. глави МЗС повідомив, що у п`ятницю, 16 березня, українська і російська сторони узгодили план «Україна – Росія» на 2007-2008 роки. «План передбачає цілий ряд дуже важливих і конкретних заходів, зараз йде остаточна підготовка візиту», - додав він.

Разом з тим В.ОГРИЗКО відзначив, що сьогодні під час його консультацій в Секретаріаті Президента питання про його призначення міністром закордонних справ не обговорювалося. «Це входить в компетенцію Президента, прем`єр-міністра і коаліції», - сказав він.