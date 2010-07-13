Фідель Кастро взяв участь у ток-шоу (фото)

Лідер кубинської революції Фідель Кастро дав перше за тривалий час розгорнене телеінтерв`ю. Виступ Кастро, повідомляє Associated Press, було показано 12 липня в рамках ток-шоу "Mesa Redonda", що виходить на кубинському телебаченні.

Кастро в телеінтерв`ю виклав свою думку щодо ряду актуальних міжнародних подій, особливу увагу приділивши загостренню відносин між КНДР і Південною Кореєю, викликаному загибеллю південнокорейського корвета "Чхонан", а також ситуації на Близькому Сході.

Інтерв`ю Кастро, зазначає AFP, перший майже за рік оприлюднений відеозапис за участю лідера кубинської революції. Телеінтерв`ю, яке ретранслювали західні канали, включаючи CNN, дозволяє зробити висновок про добре самопочуття 83-річного Кастро, який переніс 2006 року хірургічну операцію. Кастро говорив трохи повільніше, ніж до операції, проте його мова була чіткою, і він упевнено тримався перед телекамерою.