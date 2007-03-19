Ющенко дорікнув Януковичу, що у Генпрокуратурі забагато донецьких

Президент України Віктор ЮЩЕНКО критикує те, що у Генеральній прокуратурі та МВС на керівні посади призначаються переважно вихідці з Донецького регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на політичних консультаціях у Секретаріаті Президента.

За словами В.ЮЩЕНКА, сьогодні Генпрокуратура працює у ручному режимі і захисту закону в її особі не має.

Він нагадав присутнім політикам, що розмовляв з кожним щодо ситуації в правоохоронних органах. «Я знаю, що у ваших душах робиться відносно цього інституту», - сказав Президент.

Звертаючись безпосередньо до прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, В.ЮЩЕНКО зауважив, що в нього є не стільки політичні, а особисті запитання з цього приводу. «Скажіть, будь ласка, кого це буде в країні влаштовувати, коли на ключових посадах у Генпрокуратурі вихідці із Донецької області? Ну хіба це треба бути таким щасливим – працювати у Донецькому регіоні, щоб стати заступником генпрокурора», - підкреслив Президент, додавши, що такий підхід до призначень викликає підозри і дискредитує національне законодавство.

В.ЮЩЕНКО назвав поіменно представників Донецького регіону, які працюють на посадах заступників генпрокурора, начальників управлінь внутрішніх справ.

На це В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що вони там працювали і до того. «Ви хочете, щоб я відповів. Я відповідаю: вони працювали там багато часу», - сказав прем’єр.

В.ЮЩЕНКО заперечив це, зауваживши, що розбирається у механізмах призначень.

Президент закликав усіх присутніх домовитись про те, що міліція, прокуратура, СБУ, суди мають бути аполітичними структурами.