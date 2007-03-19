Богатирьова хоче почути від ЄС визначену і зрозумілу формулу

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що нова угода, яка має бути підписана на заміну Угоди про партнерство та співробітництво (УПС), має містити чіткі положення щодо асоційованого членства України у Євросоюзі „визначеною і зрозумілою для українців формулою”.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі Р.БОГАТИРЬОВОЇ, лідер фракції Партії регіонів сказала коментуючи висловлювання деяких поважних чиновників Євросоюзу, що нова угода має стати продовженням Європейської поглибленого політики сусідства. Координатор парламентської більшості вважає, що це означатиме збереження статусу-кво у нинішніх відносинах з Європою. „Це шлях до того, що ми тільки розмовлятимемо про взаємну потрібність України та ЄС, а насправді жодних зрушень у цьому ключовому стратегічному напрямку не буде. Очевидно, що Європа зацікавлена мати на своїй геоорбіті і Україну. Це особливим чином зміцнило би її як опорного гравця в світовій політиці... Ми також розуміємо, що тільки внутрішні зрушення у покращенні спільних цінностей дають нам право в такій площині ставити питання про час і наше місце в об’єднаній Європі”, – наголошує Р.БОГАТИРЬОВА.

„Я вітаю початок переговорів щодо нової посиленої угоди між Україною та ЄС 5 березня. Україна налаштована на прагматичний конструктив. Я би не стала говорити, що це обов’язково має бути амбітний документ, що переведе наші взаємини від принципів партнерства до політичної асоціації та економічної інтеграції. Але він має бути реалістичним і останнім перед асоційованим членством”, – зазначила вона.

На думку політика, погляди України та Європи багато в чому не тільки схожі щодо спільного майбутнього, але й природно спільні. „Зараз необхідно вирішити формальні, але важливі аспекти – назву документа, перспективи відносин, термін дії та функціонування спільних органів у рамках угоди. Тобто Україна має на себе взяти також відповідальність за свої вимоги бути в Європі. Це зменшить рівень політизації цього питання і зобов’яже українську владу до мотивованих і прагматичних кроків”, – цитує слова Р.БОГАТИРЬОВОЇ прес-секретар координатора парламентської більшості Галина ДУДАР.

Р.БОГАТИРЬОВА вважає, що “угоду варто було би укласти не на якомога довший період, а, наприклад, на років 10 – до 2018 року, і поділити її на певні взаємозвітні періоди, де спільний календар Європи й України зобов’язав би Київ проводити реформи, гармонізувати законодавство, розширювати діалог і закріплювати досягнення шляхом поетапного просування в євроструктури”.

Лідер фракції ПР вважає, що для функціонування такої схеми Київ мусить домовитися про утворення спільного консультативного механізму, що вироблятиме пропозиції та рекомендації, які будуть обов’язковими для виконання українською владою.

Першим конкретним кроком до асоціації із ЄС Р.БОГАТИРЬОВА називає створення зони вільної торгівлі із Євросоюзом, „одразу як Робоча група СОТ погодить свій звіт щодо України, не чекаючи формального набуття Україною членства у цій організації”.