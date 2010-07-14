Качинський розказав, як росіяни під Смоленськом затримували його машину

Брат-близнюк трагічно загиблого у квітні Президента Польщі Леха Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ вважає співвідповідальними за Смоленську трагедію польську та російську владу, які організовували президентський візит.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив в інтерв’ю польському виданню Gazeta Polska, в якому вперше після авіакатастрофи 10 квітня розповідає про тодішні подій.

„Хочу особливо підкреслити, що організатором цього цьогорічного виїзду був уряд. Президент летів до Катині урядовим літаком, а не президентським – бо такого не було і немає”, - сказав він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ, котрий програв позачергові президентські вибори кандидату від польської партії влади Броніславу КОМОРОВСЬКОМУ, сказав, що польські та російські чиновники намагалися не допустити візиту Л.Качинського до Росії у цьогорічну 70 річницю Катинської трагедії.

“...Після телефонної розмови Володимира ПУТІНА та Дональда ТУСКА, представники його уряду почали безпосередньо заявляти, що до Катині ніхто президента не запрошує і його виїзд на відзначення 70 річниці цього злочину не є необхідністю та повинністю, а якогось роду незрозумілою примхою”, - сказав він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ, котрий очолює найпопулярнішу у Польщі опозиційну партію „Право та справедливість”, сказав, що під час свого перебування у Смоленську в день трагедії не прийняв співчуття ні від глави польського, ні російського урядів.

„Для мене роль прем’єра ТУСКА та прем’єра ПУТІНА була в цьому випадку незрозуміла. Як на мене, вони обидва не поставилися до візиту Леха Качинського з необхідною повагою та старанністю”, - сказав він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ також заявив, що Д.ТУСК, котрий очолює правлячу з кінця 2007 року у Польщі партію „Громадянська платформа”, „змагався” з ним, хто швидше прибуде на місце Смоленської трагедії, а представники російських властей затримували його автомобіль, поки першим не проїхав глава польського уряду.

Крім цього, за його словами, міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ одразу після катастрофи у розмові з ним поклав усю вину за трагедію на пілотів літака.

Я.КАЧИНСЬКИЙ заявив, що зробить все для того, аби з’ясувати справжні причини катастрофи та притягти до відповідальності причетних до неї осіб.

„Визначення політично відповідальних осіб за Смоленську катастрофу не вимагає слідства”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 96 польських громадян загинуло під час авіакатастрофи літака, котрий віз делегацію польських високопосадовців на чолі з главою Польської держави Лехом Качинським, на заходи до 70 річниці Катинської трагедії.

Довідка УНІАН. Контрольована російським властями Міждержавна авіаційна комісія опосередковано називає причиною катастрофи помилку пілотів, котрі наважилися посадити літак в умовах сильного туману.

Низка експертів у Польщі називає можливою причиною трагедії неправильні дані, подані екіпажу літака диспетчером Смоленського летовища.