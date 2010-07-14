Литвин - про відставку «свого» міністра: я наче камінь з плеч зняв

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що відставки Василя НАДРАГИ з посади міністра соціальної політики та праці не буде.

Про це він сказав в інтерв’ю агентству УНІАН, коментуючи розмови щодо можливості такої відставки найближчим часом.

В.ЛИТВИН висловив переконання у тому, що “цього не буде, тим більше, що він добре працює”. “А крім того, великого інтересу до цього міністерства немає. Воно ж не ресурсне. Бо це чисто бюджетне міністерство, яке нічого не видобуває і не вирощує та й ліцензії не видає”, - додав він.

За словами голови ВР, усі розмови щодо можливих посадовців, які йшли по квоті Блоку Литвина, “зорієнтовані на те, щоб привести мене у стан занепокоєння”. “Повірте, я стільки пережив і переживаю, що це для мене не тема для якогось аналізу”, - додав він.

В.ЛИТВИН відповідаючи на запитання щодо відставки Віктора БОЙКА з посади міністра охорони навколишнього природного середовища, який йшов по квоті Блоку Литвина в уряд, а тепер ця посада віддана представнику Партії регіонів, сказав: “Тепер я наче камінь з плеч зняв”. Він зазначив, що запропонував керівництву уряду визначити кандидатуру на цю посаду, “яку вважаєте за потрібну”. “Це міністерство до якого прикуто дуже багато уваги, до якого всі хочуть звертатися. І для мене це головна біль - подзвони, скажи, порекомендуй. А тепер я наче камінь з плеч зняв”, - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, “коли приходять до мене депутати, то я не можу відмовити жодного депутату”. “Тому, знаєте, мене і так обсідають всі клопоти і проблеми, отже однією менше буде”, - зауважив В.ЛИТВИН.