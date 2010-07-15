НКРЕ: щоб підвищити тарифи на газ, дозвіл профспілок не потрібен

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) не повинна була узгоджувати питання підвищення тарифів на газ для населення з профспілками.

Про це в коментарі УНІАН заявив голова НКРЕ Сергій ТІТЕНКО.

При цьому він зазначив, що профспілки, згідно з чинним законодавством, були поінформовані про підвищення тарифів на газ, а постанова уряду, якою встановлена необхідність узгоджувати це питання з профспілками, у поточному році не діє.

«Постанова попереднього уряду про те, що підвищення тарифів треба було узгоджувати з профспілками, діяла в 2008 і 2009 роках. У 2010 році постанова не діє. Закон про колективні угоди, про профспілки, про соціальні стандарти і норми говорить, що необхідно провести консультації з профспілками, і ніде не написано, що треба щось узгоджувати… У жодному законі не написано, що узгоджуються тарифи», – підкреслив С.ТІТЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня ц.р. НКРЕ ухвалила постанови №812 і №813 про підвищення на 50% з 1 серпня 2010 року тарифів на газ для підприємств теплокомуненерго і населення.

Сьогодні, 14 липня, Національний форум профспілок України (НФПУ) заявив про намір оскаржити в суді підвищення цін на природний газ для населення. НФПУ вимагатиме скасування постанови №812 про підвищення тарифу на газ для населення, оскільки воно не було узгоджене з спільним представницьким органом профспілок.