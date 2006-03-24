Луценко вважає, що Омельченко перезбуджений

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО вважає заяви Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА про гальмування розслідування справи про аферу “Еліта-Центр” слідчими органами київської міліції упередженими і заявляє, що МВС має на сьогодні «достатньо цікавих нових доказів та інформації» щодо цієї афери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні журналістам після урочистостей з нагоди чергової річниці з дня заснування Внутрішніх військ України.

“Ми сьогодні маємо достатньо цікаві нові докази і навіть інформацію щодо зловмисників (засновників групи компаній «Еліта-Центр»)”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Коментуючи слова мера Києва щодо того, що головне слідче управління ГУ МВС України в м. Києві начебто навмисно до виборів гальмує розслідування справи щодо «Еліта-Центр», міністр сказав: «Олександр Олександрович, як більшість інших політиків, сьогодні є в стані передвиборчого збудження, тому інколи робить заяви, які здебільшого зроблені на емоціях, ніж на реаліях”.

Насправді, наголосив Ю.ЛУЦЕНКО, міліція дуже ретельно розслідує цю аферу, “оперативно-розшукові дії залишились за київським Главком і від генерал-майора Віталія ЯРЕМИ дуже багато що залежить, при тому багато що зроблено”.

З іншого боку, зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, загальне слідство контролюється сьогодні Головним слідчим управлінням МВС України. «Між іншим, про це мене просив сам ОМЕЛЬЧЕНКО, аби він був переконаний в ефективності справи і відсутності певних зв’язків між киянами різних рівнів», - сказав міністр.

“Отже, - продовжив Ю.ЛУЦЕНКО, - я вважаю, що заяви ОМЕЛЬЧЕНКА зроблені без належного вивчення ситуації. Тим не менше, мушу визнати, що ця справа турбує міністерство не менше, ніж міського голову”. “Я думаю, - зазначив міністр, - що ми маємо всі підстави вважати, що ця справа буде розкрита, зловмисники будуть знайдені”.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО підкреслив, що «від міського голови залежить ретельна оцінка тих посадових осіб Київської адміністрації, які, ймовірно, порушили певні нормативні акти при відведенні земельних ділянок, які потім вже без участі КМДА були приватизовані зловмисниками”.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Київський міський голова О.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив про затягування слідства афери «Еліта-центр». За словами мера, справа розслідується повільно, а останні 7-8 днів вона просто гальмується. О.ОМЕЛЬЧЕНКО висловив припущення, що це робиться через вибори – щоб не оголошувати результати розслідування до виборів, хоча слідство вже близьке до звершення. При цьому він нагадав, що слідство веде столична міліція, яку очолює Віталій ЯРЕМА (начальник Головного управління МВС у місті Києві В.ЯРЕМА балотується до Київради за списком блоку «Наша Україна»).

О.ОМЕЛЬЧЕНКО заявив, що звертався щодо затягування справи до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА, секретаря РНБОУ Анатолія КІНАХА.