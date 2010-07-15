Євросоюз і Грузія розпочинають переговори щодо Угоди про асоціацію

Сьогодні Європейський Союз і Грузія розпочнуть переговори щодо Угоди про асоціацію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться у повідомленні прес-служби Верховного представника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики, віце-президента Єврокомісії Кетрін ЕШТОН.

“Грузія може залишатися впевненою, що ЄС продовжить надавати підтримку в просуванні демократії, верховенства права і гарного управління, зокрема, у рамках Європейської політики сусідства та Східного партнерства”, - сказала К.ЕШТОН.

“Ми зберігаємо нашу тверду підтримку територіальній цілісності Грузії і вітаємо її зобов’язання вирішити конфлікти виключно мирними засобами та дипломатичними зусиллями”, - додала вона.

Згідно з повідомленням, офіційний початок переговорів щодо Угоди про асоціацію відбудеться сьогодні у грузинському Батумі.

Крім того, 16 липня К.ЕШТОН планує відвідати моніторингову місію ЄС, яка працює у Грузії після російсько-грузинської війни 2008 року.

Головна мета Угоди про асоціацію – досягти більш тісної політичної асоціації та економічної інтеграції.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз уже веде переговори щодо Угоди про асоціацію з Україною і Молдовою.

16 липня планується розпочати такі переговори з Азербайджаном, 19 липня – з Вірменією.