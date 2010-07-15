Голосування за відставку Довгого – зрежисований фарс?

Постановка на голосування питання про включення до порядку денного Київради відставки секретаря Київради Олеся Довгого – спільна піар-акція команди Черновецького та фракції БЮТ. Про це заявив один із лідерів Блоку Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Київська влада потребує оновлення, і здійснити його можливо тільки шляхом виборів Київради. А провокація голосування за відставку Довгого була добре зрежисованим фарсом», - зазначив політик.

На думку Андрієвського, рішення про відставку секретаря Київради не повинно вноситися поспіхом на останньому пленарному засіданні.

«Пропозицію підтримали лише 19 депутатів. І кияни могли наочно переконатися, хто в Київраді грає в політичні ігри, а хто системно працює», - підкреслив політик.

За словами Андрієвського, позиція БЮТ – ініціатора відставки секретаря Київради – викликає подив.

«За недовіру Довгому проголосувало лише чотири депутати від БЮТ. При тому, що до фракції входить 32 особи, і це друга за чисельністю фракція Київради. Послідовну позицію у цьому питанні продемонстрував лише Блок Кличка», - підсумував політик.