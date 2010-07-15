У БЮТ звинувачують Довгого у маніпулюванні Київрадою

Внесення секретарем Київради Олесем ДОВГИМ сьогодні на голосування депутатським корпусом міської ради питання про висловлення йому недовіри є маніпулюванням думкою киян.

Про це заявила голова фракції «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді Тетяна МЕЛІХОВА, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

«Знаючи, що фракцією БЮТ поданий проект рішення про відставку мера і секретаря Київради, О.ДОВГИЙ вніс питання про висловлення собі недовіри саме в той момент, коли у сесійній залі майже не було депутатів. Зокрема в цей час чомусь відбувалось засідання Бюджетної комісії. Це все одно, що вийти вночі на порожню вулицю і запитати у киян: «хто проти підвищення тарифів?», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

«О.ДОВГИЙ зробив усе можливе, щоб зірвати свою планову відставку, маніпулюючи думкою киян, що спостерігають за засіданням міської ради з екранів телевізорів», - додала Т.МЕЛІХОВА.

Голова фракції зауважила, що відразу після заяви О.ДОВГОГО фракція БЮТ у Київраді почала збір підписів за відставку мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і відставку секретаря Київської міської ради О.ДОВГОГО.

«Сьогодні, колеги, кожен ваш підпис за висловлення недовіри керівництву Київради на вагу золота – для законної зміни влади необхідна підтримка 80 депутатів Київради», - звернулась Т.МЕЛІХОВА до депутатського корпусу Київської міської ради.

У заяві акцентувалась увага на нагальності відставки міського голови, оскільки відбувається повне ігноруванні думки киян, коли Президентом на посади керування містом призначаються «свої люди», йдеться у повідомленні. Саме тому БЮТ закликав депутатів усіх фракцій Київради разом дати змогу киянам самим обрати того, хто зможе керувати містом.

«Потрібно діяти вже зараз. Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повинен піти із займаної посади, що дозволить провести вибори нового мера столиці вже цієї осені – 31 жовтня – разом із місцевими виборами, що проходитимуть по всій Україні, і зламати плани Партії регіонів по вкоріненню своєї влади в усій країні. Адже нині Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ перестав навіть формально керувати містом, бо вся вертикаль влади, у тому числі у столиці вибудовується під одну політичну силу – Партію регіонів», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 липня, за включення до порядку денного питання про висловлення недовіри секретарю Київради О.ДОВГОМУ проголосували лише 19 із 95 присутніх у залі депутатів.