Литвин не знає, що це таке - сидіти на пляжі

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН частину своєї відпустки проведе в Криму, а частину - у родичів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

В.ЛИТВИН нагадав, що завтра у ВР відбудеться урочисте засідання парламенту з нагоди 20-ї річниці проголошення Декларації про державний суверенітет.

«Після того я планую поїхати до Криму. Там вже зібрались волейбольна і футбольна команди», - сказав він.

Голова ВР зазначив, що любить активний відпочинок. «Я не сиджу на пляжі, я не знаю, що це таке», - сказав він.

Іншу частину відпустки, за словами голови ВР, він проведе у своїх батьків, а також у близьких та рідних своєї дружини.

В.ЛИТВИН зазначив, що для нього спілкування з близькими є важливим моментом, оскільки дуже часто діє принцип відвідування родичів – «спочатку ніколи, потім - нікуди».

Крім того, зазначив В.ЛИТВИН, частину відпустки він присвятить спілкуванню з дітьми.