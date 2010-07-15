У мерії Ялти здогадуються, чому повзуть чутки про холеру

Інформація про зареєстровані в Ялті випадки захворювання на холеру не відповідає дійсності, заявляє мерія.

Як йдеться в переданій агентству УНІАН заяві першого віце-мера Ялти Геннадія ДОБКІНА й начальника Української протичумної станції Олександра ХАЙТОВИЧА, "жодного випадку зараження на холеру на території Великої Ялти не зареєстровано. Це підтверджують перевірки, проведені протягом декількох останніх днів комісіями МОЗ України і МОЗ Криму".

"Чутки могли виникнути через рекомендації відпочиваючим протягом останнього тижня утриматися від купання в морі. Це пов`язано з тим, що в Ялті стоїть спекотна погода, але регулярно йдуть зливові дощі. Таке поєднання може викликати невідповідність морської води санітарним нормам", - заявили Г.ДОБКІН і О.ХАЙТОВИЧ.

За даними мерії, повністю закритим для купання в Ялті була й залишається ділянка берега на набережній у районі причалу №9. "Ця ділянка ніколи не була пляжем, тому купання в цьому місці заборонено", - зазначили в прес-службі.

У мерії припускають, що чутки про холеру в Ялті є "спробою зірвати "високий" курортний сезон".