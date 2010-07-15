Литвин вважає, що дотації на газ отримають 80% населення

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що підвищення тарифів на газ та комунальні послуги торкнеться лише 20% населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам на прес-конференції.

За словами В.ЛИТВИНА, 80% людей «отримають відповідні дотації від держави».

В той же час він наголосив, що рішення з цих питань належить до компетенції Кабінету міністрів України, а не Верховної Ради.

«Але я жодним чином не намагаюся в такий спосіб уникнути відповідальності», - додав спікер.

Як повідомляв УНІАН, відпускні ціни на природний газ для населення з 1 серпня зростуть на 50%.