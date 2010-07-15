Гриценко каже, що відмовився об'єднати свою партію з ЄЦ Балоги

18:55, 15 липня 2010
Політика
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Запропонував співпрацю й координацію

Лідер політичної партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що отримав від лідера «Єдиного Центру» Віктора БАЛОГИ листа з пропозицією спільно, на платформі «ЄЦ», створити нову партію європейського зразка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

“Учора від лідера «Єдиного Центру» Віктора БАЛОГИ я отримав листа, в якому він пропонує спільно, на платформі «ЄЦ», створити нову партію європейського зразка. За задумом, об’єднана партія має бути утворена до місцевих виборів і піде на них з єдиним списком кандидатів”, - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, після цього він провів дискусію з членами своєї партії, яка виявила, що співпраця і координація дій «Громадянської позиції» з «Єдиним Центром», так само як і з іншими опозиційними партіями, доцільна і можлива.

Зокрема, співпраця можлива за трьома напрямами – для протидії владі, коли йдеться про: обмеження або втрату суверенітету Української держави; створення загроз національній безпеці України; масове порушення прав і свобод громадян – обмеження свободи слова, тиск на підприємництво, журналістів, руйнація місцевого самоврядування, обмеження виборчих прав громадян тощо.

Однак, наголосив А.ГРИЦЕНКО, створювати з «Єдиним Центром» об’єднану партію «Громадянська позиція» не буде.

Крім того, у прес-службі А.ГРИЦЕНКА повідомили, що Рада партії «Громадянська позиція» також одноголосно ухвалила рішення не створювати з «Єдиним Центром» В.БАЛОГИ спільну політичну силу для участі у місцевих виборах.

А.ГРИЦЕНКО також підкреслив, що краще його політична сила піде на місцеві вибори меншим числом, проте гарантуватиме нову якість місцевої влади, місцевого депутата від «Громадянської позиції».

 

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